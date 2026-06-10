大井川鉄道はかつて、東京〜九州各地などを結んだ長距離寝台特急を彷彿とさせる総運転時間22時間あまりの夜行列車を以下の日程で運転する。効率性とスピードが求められる現代において「移動そのものを目的とする」「鉄道乗車そのものを目的とする」究極のストイック旅。なお、販売４プランのうち、アメニティ貸し出しプランには昭和の国鉄時代、寝台列車や旅慣れた人たちの間で使われていた乗車制度「ヒルネ」(寝台の座席使用)も用意されている。

▽運転日 ６月２７日(土)〜２８日(日) 車中泊

▽車両編成 (←川根温泉笹間渡方面) 電気機関車(E34) +12系客車+電気機関車 (金谷方面→)

▽募集人員 １００名 (最少催行人員 ４０名。 募集人員に達しない場合は催行とりやめ) 。添乗員同行なし、夜行列車専任係員が同行

▽旅行代金 通常ボックス席１名利用プラン １ボックス２万４８００円、通常ボックス席２名利用プラン １ボックス３万４８００円、テーブル付座席プラン １名２万４８００円、簡易寝台プラン １名３万４８００円

▽含まれるもの 【3プラン共通】夜行急行乗車代金、夕食の弁当、夜食、川根温泉ふれあいの泉入浴チケット(６月２８日利用可)、大鉄の夜行列車ならではのおみやげ、２８日有効の大井川本線フリーきっぷ、保険料【簡易寝台プランには以下が追加】専用フラットボード・リネン類アメニティ貸し出し、６月２８日中の急行列車の同一座席を 確保、２８日の昼食

▽行程 【午後５時〜６時】 新金谷駅前プラザロコSLセンターで受付【午後６時台〜２８日午前９時３０分】金谷・新金谷⇔家山・川根温泉笹間渡間、途中停車をはさみながら複数回運転。(詳細は参加者に直接、お知らせ)。６月２８日早朝に家山駅から千頭駅方面の川根本町町営バス利用の場合、離団可能。夜行列車で使用する車両は、そのまま６月２８日の日中の急行列車に充当。２８日有効の大井川本線フリーきっぷを使い、午後４時４２分まで２２時間超の乗車も可能。

▽予約方法 大井川鉄道公式ホームページ 商品紹介詳細ページ（https://daitetsu.jp/archives/313885JRE MALL ）より当該商品紹介ページ進み、予約へ。予約開始は６月１２日(金) 正午から。