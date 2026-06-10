「めちゃんこ綺麗」 女子バレー24歳が赤面…判明した思わぬハプニングに笑撃「なかなか見られない」
マネージャーがX更新
バレーボール女子日本代表の佐藤淑乃（ミラノ）のマネージャーが10日、Xを更新。オフショットの様子を公開すると、ファンの間に笑いが広がった。
10日に更新された佐藤淑乃＆マネージャー共同のXアカウント。マネージャーが「off shot.」として、15秒の動画を投稿した。
「ハイスツールにカッコよく手を置いてポーズを決める予定が、背が高すぎてほぼ手が届かない淑乃…。“ハイ”スツールなんですけどね」。身長178センチの佐藤の左手は、椅子に触れるのが精一杯だった。
思わぬハプニングで照れ笑いを浮かべる佐藤に、X上のファンも反応した。
「バレーボール選手あるあるですね しかし、めちゃんこ綺麗でカッコ良いわぁ〜」
「困ってる」
「も少し高い椅子欲しかったですね（笑）」
「かわいい笑 こういうオフショットとか 裏側の写真とか動画とか なかなか見られないから載せてくださるの めっちゃ有り難い」
24歳の佐藤は日本時間8日まで行われたネーションズリーグ第1週カナダ大会に出場。日本の開幕4連勝に貢献した。
（THE ANSWER編集部）