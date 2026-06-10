マネージャーがX更新

バレーボール女子日本代表の佐藤淑乃（ミラノ）のマネージャーが10日、Xを更新。オフショットの様子を公開すると、ファンの間に笑いが広がった。

10日に更新された佐藤淑乃＆マネージャー共同のXアカウント。マネージャーが「off shot.」として、15秒の動画を投稿した。

「ハイスツールにカッコよく手を置いてポーズを決める予定が、背が高すぎてほぼ手が届かない淑乃…。“ハイ”スツールなんですけどね」。身長178センチの佐藤の左手は、椅子に触れるのが精一杯だった。

思わぬハプニングで照れ笑いを浮かべる佐藤に、X上のファンも反応した。

「バレーボール選手あるあるですね しかし、めちゃんこ綺麗でカッコ良いわぁ〜」

「困ってる」

「も少し高い椅子欲しかったですね（笑）」

「かわいい笑 こういうオフショットとか 裏側の写真とか動画とか なかなか見られないから載せてくださるの めっちゃ有り難い」

24歳の佐藤は日本時間8日まで行われたネーションズリーグ第1週カナダ大会に出場。日本の開幕4連勝に貢献した。



（THE ANSWER編集部）