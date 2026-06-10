高知黒潮ホテル、物議の記念碑に関して謝罪・撤去へ 経緯説明「日韓友好を象徴する記念碑であるとの説明を受け」…「深く反省」
高知黒潮ホテルは10日、公式サイトを更新し、「記念碑設置に関するお詫びとご報告」を掲載。「このたび、当ホテル敷地内に設置された記念碑につきまして、多くの皆様にご心配とご迷惑をおかけしましたことを、心よりお詫び申し上げます」と謝罪した。
【画像】高知黒潮ホテル「記念碑設置に関するお詫びとご報告」（全文）
一部で物議を呼んでいたもので、経緯について「本件につきましては、西森氏より『日韓国交正常化60周年を記念した碑を建立したいので、ホテル敷地内の一部を貸してほしい』との申し出がありました。当ホテルは、今後のインバウンド需要も見据え日韓友好を象徴する記念碑であるとの説明を受け、その趣旨に賛同して敷地の使用を承諾いたしました」と説明。
「しかしながら、記念碑の具体的なデザインや碑文の内容については事前に十分な確認を行っておらず、内容を把握したのは2026年6月6日の除幕式当日でした。当ホテルとしては、内容を確認後、直ちに関係者へ撤去を申し入れ、協議を進めた結果、本日2026年6月10日より撤去作業を開始し、2026年6月12日には撤去を完了する予定です」と明らかにした。
その上で「今回の件は、当ホテルの確認不足ならびに記念碑が持つ歴史的・社会的背景に対する検討が十分ではなかったことに起因するものであり深く反省しております。その結果、多くの皆様にご不快な思いとご迷惑をおかけしたことを、心よりお詫び申し上げます。また、本件により高知県民の皆様、香南市民の皆様にも多大なご心配とご迷惑をおかけしましたことにつきまして、重ねて深くお詫び申し上げます。今回の事態を真摯に受け止め、今後は敷地内に設置されるすべての工作物や掲示物等について確認体制を見直し、再発防止に努めてまいります」とつづった。
また、「本件は当ホテル施設管理者の判断と責任において発生したものであり、高知県民の皆様や香南市民の皆様や当ホテル従業員に責任はございません。そのため、本件に関連して地域住民の方々や関係のない個人・団体・当ホテル従業員に対する誹謗中傷、憶測に基づく情報発信はお控えいただきますようお願い申し上げます。また、関係各所への過度な問い合わせや、個人情報の特定・公開を目的とした行為につきましても厳にお控えいただきますようお願い申し上げます。皆様からいただいたご意見を真摯に受け止め、信頼回復に向けて誠実に取り組んでまいります」としたためた。
【画像】高知黒潮ホテル「記念碑設置に関するお詫びとご報告」（全文）
一部で物議を呼んでいたもので、経緯について「本件につきましては、西森氏より『日韓国交正常化60周年を記念した碑を建立したいので、ホテル敷地内の一部を貸してほしい』との申し出がありました。当ホテルは、今後のインバウンド需要も見据え日韓友好を象徴する記念碑であるとの説明を受け、その趣旨に賛同して敷地の使用を承諾いたしました」と説明。
その上で「今回の件は、当ホテルの確認不足ならびに記念碑が持つ歴史的・社会的背景に対する検討が十分ではなかったことに起因するものであり深く反省しております。その結果、多くの皆様にご不快な思いとご迷惑をおかけしたことを、心よりお詫び申し上げます。また、本件により高知県民の皆様、香南市民の皆様にも多大なご心配とご迷惑をおかけしましたことにつきまして、重ねて深くお詫び申し上げます。今回の事態を真摯に受け止め、今後は敷地内に設置されるすべての工作物や掲示物等について確認体制を見直し、再発防止に努めてまいります」とつづった。
また、「本件は当ホテル施設管理者の判断と責任において発生したものであり、高知県民の皆様や香南市民の皆様や当ホテル従業員に責任はございません。そのため、本件に関連して地域住民の方々や関係のない個人・団体・当ホテル従業員に対する誹謗中傷、憶測に基づく情報発信はお控えいただきますようお願い申し上げます。また、関係各所への過度な問い合わせや、個人情報の特定・公開を目的とした行為につきましても厳にお控えいただきますようお願い申し上げます。皆様からいただいたご意見を真摯に受け止め、信頼回復に向けて誠実に取り組んでまいります」としたためた。