高知黒潮ホテル、物議の記念碑に関して謝罪・撤去へ 経緯説明「日韓友好を象徴する記念碑であるとの説明を受け」…「深く反省」

高知黒潮ホテル、物議の記念碑に関して謝罪・撤去へ 経緯説明「日韓友好を象徴する記念碑であるとの説明を受け」…「深く反省」