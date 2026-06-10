アイドルグループ「Aぇ! Group」の末澤誠也（31）が9日放送のABCテレビ「相席食堂」（火曜後11・10）に出演。長野・上松町を旅した。

STARTO社では最年長の29歳でデビューしたという苦労人の末澤。下積みが長くトガッていた時期もあったことから、“関西の狂犬”と呼ばれたという。

この日は地元名物・あげまつ豚のカツカレーを味わい、「この分厚さでめちゃくちゃ柔らかい！うまっ!!」と声を上げた。

「お母さん、おいしいです！」と店の女性に声を掛け、「お世辞とか言えないタイプなんで」と本音で褒めていることをアピール。「だからわりと昔、大人から嫌われてたんですけど。“言い過ぎちゃう？”みたいな」と続けて、笑わせた。

VTRを見守る「千鳥」の2人は「それでデビューが遅れたんか」「そやな」と反応した。

また、「関西ジュニア時代に、Snow Manの向井康二がソロ曲をするからバックに2人つくとなって。康二が末澤ともう1人の子に付いて欲しいって言ってるって…。“イヤや”って断りました。結構、問題になりました。そんなヤツいないんで…ジュニアで断っていうのは」と回想。ノブも「狂犬やなあ」と、異名に納得だった。