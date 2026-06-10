純烈の酒井一圭（５０）、白川裕二郎（４９）、後上翔太（３９）が１０日、大阪市のＮＨＫ大阪ホールで行われたドリームジャンボ宝くじ抽せん会にゲストとして登場。８日に白川の２７年３月でのグループ卒業を発表して以来、初めてファンの前に姿を見せた。

リーダーの酒井は「白川さんが卒業を発表した直後でございまして、なんか色々アレですけど…きょうは楽しく３人で」と自虐ネタを展開。白川がうつむくのを横目に「大丈夫です。３人力を合わせて、きっちりとボタンを押させていただきます！」と「３人」をしきりに強調した。

１等が当たった場合の使い道を問われた酒井は「もう決まっています。純烈健康センターの建設費に充てます！」と宣言。ファンから大拍手を浴びたが、司会者から「３億円で買えますか？」と問われると「場所による」とトーンダウン。白川は「素敵な会場でソロコンサートがやりたいですね。お客様は１人だけ。しかも折半で」と話し、酒井と後上から「３億円あるんやで？」とあきれられた。

１等抽せんに参加した後上は「紅白歌合戦より緊張する」と感想を述べ、酒井と白川から「よくそんなうそがつけるな」とツッコまれると「われわれの一押しで３億円懸かっているんですよ？重たいですよ！」と反論していた。