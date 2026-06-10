アンジャッシュ児嶋一哉（53）が10日、日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に生出演。トランプ大統領の投稿した動画についてコメントした。

澁谷善ヘイゼルアナウンサーが「トランプ大統領が今月6日、SNSに投稿した動画、オレンジと黒の衣装を身にまとい、忍術のような仕草をするアニメ調のトランプ大統領の姿が人気漫画『NARUTO−ナルト−』の主人公うずまきナルトを模しているのでは、と批判の声があがっております」と」伝えた。

さらに「日本アニメの無許可掲載をめぐっては、ホワイトハウスが今年3月、人気アニメ『遊戯王』の動画を投稿するなど知的財産権の侵害が続いています」として、「NARUTO−ナルト−」ファンからもトランプ大統領を非難する声があがっている現状を伝えた。

意見を求められた児嶋は「著作権、気になりますし、トランプさん、今回のこの投稿の意図がよくわからないんですけど、一節によると自分の会社の宣伝ではないか、っていう見方もあるって言われているんですけれども、ってなると、こうやってニュースで取り上げるのは、狙い通りなのかなと思うと、複雑だなと思っちゃいます」と話した。