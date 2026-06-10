カンロ飴やピュレグミなどでおなじみのカンロは、梅干しを作ったあとの“梅酢”をアップサイクルした「めぐる梅塩キャンディ」を6月16日から全国のコンビニエンスストアおよび駅売店で発売する。

食品ロス削減やサステナビリティへの関心が高まる中、カンロは「2030年までに食品廃棄物を2019年比で30％削減（売上高原単位）（カンロ「事業を通じた環境負荷削減」）」という目標を掲げ、サステナビリティへの取り組みを推進している。これまでも、清見みかん搾汁時に残る繊維質（清見パルプ）を使用した「リ ミカングミ」や、ドライフルーツの製造時に生じるシロップを使用した「CYCLECUBE（サイクルキューブ）」「しずくの宝石グミ」シリーズなど、フードロス削減を意識したさまざまな商品を開発してきた。

今年4月、気象庁は最高気温40℃以上の日を指す名称として新たに「酷暑日」を発表。年々塩飴の需要が増加傾向にある一方で、塩飴は「塩味が強い」「甘すぎる」といった声も寄せられていた。そこでカンロは、夏の定番食材「梅干し」の製造時に出る副産物「梅酢」に着目。梅のエキスが溶け込んだ梅酢は調味料としても使える一方、塩分濃度の高さから活用が難しく、廃棄されることも多い資源。今回発売する「めぐる梅塩キャンディ」は、この梅酢をキャンディにアップサイクルし、梅由来の爽やかな酸っぱさとほどよい塩味を活かした塩飴に仕上げた。

さっぱりとした梅の風味が欲しくなったときや、夏のちょっとした外出時などに、素材を活かした味わいの「めぐる梅塩キャンディ」で、手軽においしく塩分補給をしてみては。

［小売価格］149円（税込）

［発売日］6月16日（火）

カンロ＝https://www.kanro.co.jp