スターバックス・コーポレーションと、サントリービバレッジ＆フードは、「スターバックス FRUITY CHEERS TORORI ストロベリーベリーベルガモット」と「同 マンゴーパッションフルーツ」を、全国のセブン−イレブン限定で6月16日から発売する。

スターバックス FRUITY CHEERSは「Stay Cheerful,いつだって、ゴキゲンな私で。」をコンセプトにした、果汁の明るい味わいとティーの爽やかさ、そしてミルクがもたらす満足感を組み合わせた、新しいドリンクシリーズ。とろっと熟したようなフルーツの甘い香りにミルクの厚みのある満足感を重ね、口に含んだ瞬間に広がる鮮やかなフルーツの香りと、ミルクの滑らかな舌触りを実現している。さらに、フルーツの風味を引き立てるティーを合わせることで、爽やかで心地よい後味に仕上げた。気分転換したくなる夏の午後、自分をちょっと応援したいときにぴったりな、“癒やし”と“気分の切り替え”を叶える1本になっている。



「スターバックス FRUITY CHEERS TORORI ストロベリーベリーベルガモット」

「スターバックス FRUITY CHEERS TORORI ストロベリーベリーベルガモット」は、鮮やかなストロベリーとブラックベリーの甘酸っぱい風味に、ベルガモットの爽やかな香りのアクセントとミルクのまろやかさを重ねた。ふんわりと上品な香りが広がるジャスミンティーを合わせることで、華やかでフルーティーな味わいに仕上げている。ストロベリーの甘い香りと、まろやかな口当たりを楽しめる。



「スターバックス FRUITY CHEERS TORORI マンゴーパッションフルーツ」

「スターバックス FRUITY CHEERS TORORI マンゴーパッションフルーツ」は、南国感あふれるマンゴーの芳醇な香りとパッションフルーツの爽やかな香りに、ミルクとブラックティーを重ね、トロピカルでフルーティーな味わいに仕立てた。南国フルーツの甘く豊かな香りとミルクの厚みが広がり、口に含んだ瞬間にまろやかな口当たりで夏らしい高揚感を感じられるドリンクになっている。

彩り豊かなパッケージには、マンゴーやパッションフルーツなどの南国の果実や、親しみのあるストロベリーなど、フレーバーの主役となるフルーツを大きくあしらった。甘く鮮やかなフルーツと爽やかなティーがもたらす明るさや元気にしてくれるイメージと、ミルクのまろやかな甘みが重なり合う味わいをレイヤー状の模様で表現している。暑い夏でも、手に取るだけで明るく前向きな気分にしてくれるようなデザインになっている。

［小売価格］210円（税別）

［発売日］6月16日（火）

スターバックス コーヒー ジャパン＝https://www.starbucks.co.jp

サントリービバレッジ＆フード＝https://www.suntory.co.jp/softdrink