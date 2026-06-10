ハイアット リージェンシー 京都は、2階・トラットリア セッテで、京都・伏見のピッツェリア ナポレターナ ドン チッチョのオーナーシェフ、東郷智宏氏とのコラボレーション企画を7月7日から期間限定で開催する。

トラットリア セッテは、ホテル前を通る七条通に面していることから、「7」を意味するイタリア語「sette（セッテ）」が店名の由来となっている。同企画は「セッテの日」である7月7日からスタート。トラットリア セッテ出身の東郷シェフが考案したレシピのピッツァを1ヵ月限定で販売する。

今回のコラボレーション企画では京都らしい食材や夏の旬を取り入れた2種類のオリジナルピッツァをアラカルトで用意するほか、前菜・ティラミス・コーヒーまたは紅茶をセットにした特別コースを提供する。東郷シェフが得意とする京都の食材とナポリピッツァの技術が融合した、この夏限定の味わいを楽しんでほしい考え。

［トラットリア セッテ × ピッツェリア ナポレターナ ドン チッチョ コラボレーション商品概要］

期間：7月7日（火）〜8月7日（金）

※ランチ＆ディナーで楽しめる

場所：トラットリア セッテ（2階）

メニュー：アラカルト ピッツァ（2種）、サマーコラボレーションセット

東郷シェフが考案したレシピのピッツァをアラカルトとセットメニューとして提供する

ハイアット リージェンシー 京都＝https://www.hyatt.com/hyatt-regency/ja-JP/kyoto-hyatt-regency-kyoto