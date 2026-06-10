ミセス「CEREMONY」1日目の衣装はオズの魔法使いモチーフ グリーンカーペットで異彩放つ【Mrs. GREEN APPLE presents「CEREMONY」】
【モデルプレス＝2026/06/10】3人組バンド・Mrs. GREEN APPLE（ミセスグリーンアップル）が6月10日、Kアリーナ横浜で開催されるファッションや音楽、カルチャーが融合した新しいエンタテインメントショー「Mrs. GREEN APPLE presents 『CEREMONY』」への出演を前に、グリーンカーペットに登場した。
【写真】ミセス、衣装でヒーローズジャーニー表現
Mrs. GREEN APPLEは童話「オズの魔法使い」を思わせる衣装でグリーンカーペットに登場。大森元貴は大きなリボンが目を引く水色のジャケットに身を包みドロシーを表現。若井滉斗は、帽子とジャケットの袖の部分にカカシを思わせる奇抜なポイント、ジャッケットにはブリキのような質感が感じられ、ブリキとカカシをミックスした衣装で登場。藤澤涼架は、緑の王冠を頭に乗せ、ボリュームのある毛皮のコートで、足元にはライオンのような靴を着用していた。
ライブやフェスとは異なる、ファッション・音楽・カルチャーが融合した新たなエンタテインメントショー「Mrs. GREEN APPLE presents『CEREMONY』」。プライズ（PRIZE）とは異なる“プレイズ（PRAISE）”というスタイルを掲げ、お互いの音楽やカルチャーを讃え合い、交わり合うことで、次世代のエンタテインメントコミュニティーのあり方を提唱する。
2025年6月18日にKアリーナ横浜で初開催され、2回目の開催となる今年は、日程を2日間に拡大しての開催。初日となる6月10日のゲストは、AI、asmi、超ときめき◆宣伝部（◆はハートマーク）、ORANGE RANGE、s**t kingz、TOMORROW X TOGETHER、11日のゲストはFRUITS ZIPPER、上白石萌音、マキシマム ザ ホルモン、ネクライトーキー、サカグチアミ、TWS。国もジャンルも多種多様な全12アーティストを招聘する。（modelpress編集部）
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【写真】ミセス、衣装でヒーローズジャーニー表現
◆ミセス、オズの魔法使いモチーフの衣装で登場
Mrs. GREEN APPLEは童話「オズの魔法使い」を思わせる衣装でグリーンカーペットに登場。大森元貴は大きなリボンが目を引く水色のジャケットに身を包みドロシーを表現。若井滉斗は、帽子とジャケットの袖の部分にカカシを思わせる奇抜なポイント、ジャッケットにはブリキのような質感が感じられ、ブリキとカカシをミックスした衣装で登場。藤澤涼架は、緑の王冠を頭に乗せ、ボリュームのある毛皮のコートで、足元にはライオンのような靴を着用していた。
◆Mrs. GREEN APPLE presents「CEREMONY」
ライブやフェスとは異なる、ファッション・音楽・カルチャーが融合した新たなエンタテインメントショー「Mrs. GREEN APPLE presents『CEREMONY』」。プライズ（PRIZE）とは異なる“プレイズ（PRAISE）”というスタイルを掲げ、お互いの音楽やカルチャーを讃え合い、交わり合うことで、次世代のエンタテインメントコミュニティーのあり方を提唱する。
2025年6月18日にKアリーナ横浜で初開催され、2回目の開催となる今年は、日程を2日間に拡大しての開催。初日となる6月10日のゲストは、AI、asmi、超ときめき◆宣伝部（◆はハートマーク）、ORANGE RANGE、s**t kingz、TOMORROW X TOGETHER、11日のゲストはFRUITS ZIPPER、上白石萌音、マキシマム ザ ホルモン、ネクライトーキー、サカグチアミ、TWS。国もジャンルも多種多様な全12アーティストを招聘する。（modelpress編集部）
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