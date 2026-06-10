＝LOVEメンバー、ノースリ×ミニスカテニスウェア姿に絶賛の声「爽やかで最高に可愛い」「ヘルシーなスタイルが憧れ」
【モデルプレス＝2026/06/10】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ＝LOVE（イコールラブ）の瀧脇笙古が6月8日、自身のInstagramを更新。テニスウェア姿を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】24歳イコラブメンバー「二の腕が白くて綺麗」素肌開放のノースリ＆ミニスカテニスウェア姿
瀧脇は「撮影の時ほんの少しテニスして 久々にとてもテニスしたくなりました」と報告し、テニスコートで撮影された写真を投稿。「髪の毛結んでるゴムもカラーで可愛いのです」とつづり、紺に白いラインが入ったノースリーブとミニスカートのテニスウェアに白いキャップを合わせ、ピンクと黄色のゴムで髪をまとめた姿を披露した。引き締まった二の腕の美しさが際立つ爽やかなショットとなっている。
この投稿には「爽やかで最高に可愛い」「二の腕が白くて綺麗」「ヘルシーなスタイルが憧れ」「運動神経抜群なしょこちゃんに似合いすぎ」「こんな先輩いたら嬉しすぎる」「シルエットが完璧」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】24歳イコラブメンバー「二の腕が白くて綺麗」素肌開放のノースリ＆ミニスカテニスウェア姿
◆瀧脇笙古、ノースリテニスウェアで二の腕すらり
瀧脇は「撮影の時ほんの少しテニスして 久々にとてもテニスしたくなりました」と報告し、テニスコートで撮影された写真を投稿。「髪の毛結んでるゴムもカラーで可愛いのです」とつづり、紺に白いラインが入ったノースリーブとミニスカートのテニスウェアに白いキャップを合わせ、ピンクと黄色のゴムで髪をまとめた姿を披露した。引き締まった二の腕の美しさが際立つ爽やかなショットとなっている。
◆瀧脇笙古の投稿に反響
この投稿には「爽やかで最高に可愛い」「二の腕が白くて綺麗」「ヘルシーなスタイルが憧れ」「運動神経抜群なしょこちゃんに似合いすぎ」「こんな先輩いたら嬉しすぎる」「シルエットが完璧」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】