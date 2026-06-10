ピアノトリオバンド「Ｏｍｏｉｎｏｔａｋｅ」（オモイノタケ）の公式Ｘ（旧ツイッター）が１０日に更新され、今月２８日に出演を予定していた台湾の音楽フェスの出演をキャンセルすると発表した。「主催者による開催内容および会場の変更に伴い、出演が見送りとなりました」と説明。主催者によると、会場の改修工事の遅延によりスケジュール通りの開催が困難になったという。

「出演キャンセルのお知らせ」と題して報告され「Ｏｍｏｉｎｏｔａｋｅが６月２８日（日）に出演を予定しておりました『Ｓｐｒｉｎｇ Ｗａｖｅ Ｍｕｓｉｃ Ｆｅｓｔｉｖａｌ ２０２６』につきまして、主催者による開催内容および会場の変更に伴い、出演が見送りとなりました」と出演キャンセルを報告。「公演を楽しみにしてくださっていた皆さまには、ご迷惑をおかけしますことをお詫び申し上げます」とファンに謝罪し「今回の変更により払い戻しご希望のお客様は、払い戻しフォームより申請いただけます」と払い戻し申請フォームを案内した。

出演キャンセルとなった「Ｓｐｒｉｎｇ Ｗａｖｅ Ｍｕｓｉｃ Ｆｅｓｔｉｖａｌ」は２００６年に墾丁（ケンティン）で始まった、台湾を代表する野外音楽フェスティバルの一つ。

主催者の払い戻し申請フォームのサイトでは「会場の改修工事の遅延により、２０２６年スプリング・ウェーブ・ミュージック・フェスティバルは、当初の会場でのイベントをスケジュール通りに開催することができなくなりました」と理由を説明している。

「Ｏｍｏｉｎｏｔａｋｅ」は結成後から渋谷を中心にストリートを始め、様々な場所でライブを重ねた。２０２０年５月、インディーズながらＹｏｕＴｕｂｅ チャンネル「ＴＨＥ ＦＩＲＳＴ ＴＡＫＥ」に登場し、「Ｏｎｅ Ｄａｙ」を公開すると、再生回数１９０万回以上を記録。２０年１０月期のテレビ東京系「３０歳まで童貞だと魔法使いになれるらしい」では「産声」がオープニングテーマに起用された。２０２４年１月期のＴＢＳ系ドラマ「Ｅｙｅ Ｌｏｖｅ Ｙｏｕ」の主題歌「幾億光年」が大ヒットし、２４年大みそかの「第７５回ＮＨＫ紅白歌合戦」に初出場を果たした。