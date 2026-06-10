韓国の考察系サスペンスドラマABEMAで国内独占無料配信決定
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、人間の欲望とプライバシーを剥き出しにする衝撃の考察系サスペンスドラマ『S Line 〜見えてはいけない関係〜』を６月22日（月）０時より日本初・国内独占無料配信することを決定した。
韓国ドラマ『S Line 〜見えてはいけない関係〜』は、大ヒットドラマ『殺人者のパラドックス』の原作者でもあるコマビ氏の人気ウェブトゥーンを実写化した、「もし、あなたの隠された性関係が、赤い線として視覚化されたら？」という欲望とプライバシーが強制的に暴露される奇妙な世界を描いた考察系サスペンス。
ある日突然出現した、肉体関係を持った者同士を繋ぐ頭上の赤い線（Sライン）。特別な「メガネ」を介して可視化されるその線は、なぜか肉眼で見える主人公を唯一の例外として、一度繋がればどちらかが死ぬまで絶対に消えない。日常の裏に隠されていた不倫や歪んだ関係が次々と暴かれ、信頼で成り立っていたコミュニティはどんどんと音を立てて崩壊していく。
自身の頭上に約300本のSラインを持つ、欲望にまみれた刑事、ジウク役を演じるのは、『ウチに住むオトコ』『明日』など数々のドラマで圧倒的な存在感を放つ俳優のイ・スヒョク。そしてヒョヌプとソナの担任で、Sラインを持たないギュジン役を、『恋愛ワードを入力してください~Search WWW~』『君の声が聞こえる』などのヒット作で知られる実力派女優のイ・ダヒが怪演。さらに、メガネなしでもSラインが見える特異体質の少女・ヒョヌプ役にOH MY GIRLのアリン、ジウクの姪のソナ役に『Bitch X Rich』のイ・ウンセムなど今をときめく豪華キャスト陣が集結。
本作は、「第８回カンヌ国際シリーズフェスティバル」でベストミュージック賞受賞。その圧倒的な作品クオリティと高い芸術性は世界的に評価されており、熱い視線が注がれている。人間の醜悪さと偽善、そして崩壊していく現代社会の倫理観を鋭くえぐる予測不能な全６話。『S Line 〜見えてはいけない関係〜』は、「ABEMA」で６月22日（月）０時より、第１話と第２話を無料配信開始。
(c) 2025 SIDUS All rights reserved
韓国ドラマ『S Line 〜見えてはいけない関係〜』は、大ヒットドラマ『殺人者のパラドックス』の原作者でもあるコマビ氏の人気ウェブトゥーンを実写化した、「もし、あなたの隠された性関係が、赤い線として視覚化されたら？」という欲望とプライバシーが強制的に暴露される奇妙な世界を描いた考察系サスペンス。
自身の頭上に約300本のSラインを持つ、欲望にまみれた刑事、ジウク役を演じるのは、『ウチに住むオトコ』『明日』など数々のドラマで圧倒的な存在感を放つ俳優のイ・スヒョク。そしてヒョヌプとソナの担任で、Sラインを持たないギュジン役を、『恋愛ワードを入力してください~Search WWW~』『君の声が聞こえる』などのヒット作で知られる実力派女優のイ・ダヒが怪演。さらに、メガネなしでもSラインが見える特異体質の少女・ヒョヌプ役にOH MY GIRLのアリン、ジウクの姪のソナ役に『Bitch X Rich』のイ・ウンセムなど今をときめく豪華キャスト陣が集結。
本作は、「第８回カンヌ国際シリーズフェスティバル」でベストミュージック賞受賞。その圧倒的な作品クオリティと高い芸術性は世界的に評価されており、熱い視線が注がれている。人間の醜悪さと偽善、そして崩壊していく現代社会の倫理観を鋭くえぐる予測不能な全６話。『S Line 〜見えてはいけない関係〜』は、「ABEMA」で６月22日（月）０時より、第１話と第２話を無料配信開始。
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