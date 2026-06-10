夏のご褒美にぴったり♡ ハーゲンダッツ新作『洋梨＆ミルク』で味わう贅沢ひんやり時間

暑さが増してくるこれからの季節、ひんやりスイーツがますます恋しくなりますよね。そんな夏のティータイムやおうち時間にぴったりな新作が、ハーゲンダッツから登場します。2026年6月9日より期間限定で発売されるバー『洋梨＆ミルク』は、みずみずしい洋梨と濃厚なミルクアイスクリームを組み合わせた、この夏注目のフレーバー。芳醇な香りと果実感あふれる洋梨に、ハーゲンダッツならではのリッチなミルクのコクが重なり、一口ごとに贅沢な気分を楽しめます。頑張った日のご褒美や、ちょっと特別なおうちカフェタイムにぴったりの新作アイスをご紹介します。

まるで洋梨をそのまま食べているような贅沢な果実感

希望小売価格：373円

今回の主役は、高級感のある洋梨。バーの外側には爽やかな風味の洋梨ピューレを使用し、内側には食感を楽しめる洋梨果肉入りコーティングを採用しています。

異なる食感と味わいの2層構造によって、口に入れた瞬間から洋梨の華やかな香りとジューシーな果実感が広がります。まるで冷やした洋梨をそのまま味わっているかのような、みずみずしさが魅力です。

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ハーゲンダッツならではの濃厚ミルクアイスが絶妙

洋梨の爽やかな風味を引き立てるのが、一番内側のミルクアイスクリーム。通常よりも濃厚な仕上がりで、コク深いミルクの味わいを楽しめます。

果実のフレッシュさとミルクのまろやかさが絶妙に調和し、後味までリッチな余韻が続くのもポイント。暑い季節でも重たくなりすぎず、満足感のある味わいを堪能できます。

夏のおうち時間をワンランクアップする限定フレーバー

バータイプなので食べやすく、仕事や家事の合間のリフレッシュタイムにもぴったり。見た目も上品で、ちょっとしたご褒美スイーツとして楽しめます。

全国のスーパーやコンビニなどで購入できるため、気軽に手に取れるのもうれしいところ。期間限定販売なので、気になる人は早めのチェックがおすすめです。

ハーゲンダッツ バー『洋梨＆ミルク』は、洋梨のフレッシュな果実感と濃厚なミルクのコクを同時に楽しめる贅沢なアイスクリームバー。暑い季節にぴったりの爽やかさと満足感を兼ね備えた一品です。

頑張った日のご褒美や休日のリラックスタイムに、この夏だけの特別な味わいをぜひ楽しんでみてはいかがでしょうか。