辻希美、“おかずがぎっしり”高1長男への曲げわっぱ弁当を披露「今日もぱんぱんに詰め込んだお弁当でした」
タレント・杉浦太陽（45）の妻で5児の母・タレントの辻希美（38）が8日、自身のブログを更新。高1の長男・青空さん（せいあ・15）のために作った曲げわっぱ弁当を披露した。
【写真】「今日もぱんぱん」おかずがあふれそうな高1長男への手作り弁当披露の辻希美
辻は「月曜日」「今週もはじまった今日もぱんぱんに詰め込んだお弁当でした」と、食べ盛りの男の子のおなかをしっかりと満たす、愛情とボリュームがこれでもかと詰め込まれた弁当の写真をアップ。
さらに、この日は少しお疲れ気味なリアルな本音もポツリ。「しかし…悩み事?!しんどい事?!なんか続いていていつでも泣ける感じです…涙」と、怒とうの日々の中で心に抱えるちょっぴり切ない胸の内を明かし、「悩みとか無さそうだよねって言われるけど人間だもの…悩みます…し泣きます私も」と、表舞台でのハッピーな姿の裏側にある等身大の母親、そして1人の女性としての素直な感情を言葉にした。
それでも最後には「夢の寝顔に癒しを貰って頑張ります」と結び、次女・夢空ちゃん（ゆめあ・0）の愛らしい姿から明日へのパワーをもらって前を向く、健気で素敵な姿をのぞかせた。
辻と杉浦は、2007年6月に結婚。同年11月に長女の希空（のあ・18）、10年12月に長男・青空さん、13年3月に次男・昊空さん（そら・13）、18年12月に三男・幸空さん（こあ・7）、昨年8月に次女・夢空ちゃんが誕生した。
【写真】「今日もぱんぱん」おかずがあふれそうな高1長男への手作り弁当披露の辻希美
辻は「月曜日」「今週もはじまった今日もぱんぱんに詰め込んだお弁当でした」と、食べ盛りの男の子のおなかをしっかりと満たす、愛情とボリュームがこれでもかと詰め込まれた弁当の写真をアップ。
さらに、この日は少しお疲れ気味なリアルな本音もポツリ。「しかし…悩み事?!しんどい事?!なんか続いていていつでも泣ける感じです…涙」と、怒とうの日々の中で心に抱えるちょっぴり切ない胸の内を明かし、「悩みとか無さそうだよねって言われるけど人間だもの…悩みます…し泣きます私も」と、表舞台でのハッピーな姿の裏側にある等身大の母親、そして1人の女性としての素直な感情を言葉にした。
辻と杉浦は、2007年6月に結婚。同年11月に長女の希空（のあ・18）、10年12月に長男・青空さん、13年3月に次男・昊空さん（そら・13）、18年12月に三男・幸空さん（こあ・7）、昨年8月に次女・夢空ちゃんが誕生した。