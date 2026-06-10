熊本県大津町が導入を検討している宿泊税について、有識者らで構成する検討委員会は、「１人１泊２００円を徴収することが適当」との結論をまとめた。

金田英樹町長に答申書を提出し、町は９月にも導入に向けた条例案を議会に提案する。検討委は、税収を観光関連施策の財源に充てることを求めている。（山本光慶）

町役場で８日に開かれた会合で、検討委は「安定的な収入確保が可能で課税にかかる行政コストにも留意し、（導入は）最も合理的」とし、増加が予想される宿泊者に対応する行政需要の高まりを踏まえて判断した。

徴収の対象施設はホテル、旅館、簡易宿所、民泊施設とし、宿泊料金にかかわらず、金額は１人につき１泊２００円に設定。答申内容を盛り込んだ報告書では、宿泊業者や旅行者からの理解を得るため、宿泊税の目的や使途の丁寧な周知、宿泊業者のシステム整備などにかかる準備期間の確保を求めた。

使途については、町観光ビジョンで定める施策のうち、宿泊者に関連する事業を優先するように要請している。詳細な内容は「年度ごとに有識者から意見聴取した上で予算化することが望ましい」とした。

町によると、台湾積体電路製造（ＴＳＭＣ）の県内進出を契機に町内の宿泊者は急増。２０２３年度の町内７ホテルの宿泊者数は、人口の９倍にあたる３１万４０８４人となり、２１年度から１０万人以上増えた。今後も増加する見込みで、町は２９年度の宿泊者数を５４万人とする目標を掲げている。

検討委は、有識者や観光協会、商工会などの代表ら７人で構成。昨年８月から、新たな財源確保の必要性や宿泊税の使途について議論していた。

終了後、小林寛子委員長（東海大客員教授）は「この数年で、町は大きく変化している。空港やＴＳＭＣに近いという『地の利』を生かした新たな財源ができることで、新しい挑戦ができる」と述べた。