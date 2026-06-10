韓国の７人組男性グループ・ＧＯＴ７（ガットセブン）のヨンジェが９日、自身のインスタグラムで昨年出演したミュージカル「ドリームハイ」の制作会社・アートワンハウスのキム・ウナ代表に向けて、いまだ支払われない出演料についていら立ちをぶつけた。

ヨンジェは「今日までに整理（支払い）してくださるとおっしゃっていたのに、まだ整理できていないようですね。連絡すると毎回『払うと言っただろ、もう少し待ってほしい』と言われる。８月になったら、整理ができていない状態からほぼ１年が経つ」とつづった。続けて「こんな投稿を見た人の気持ちはどう思うだろうか。支払うべき金額の一部を少しずつ支払っているだけなのに『支払いが進んでいる』などと言わないでほしい」と怒りをあらわにした。そして「私の練習時間、努力、その全てのプロセスはどうでもいいということか。円満に解決したいけど、状況を悪くしたのはあちらの方だ。『今月中に何とかする』と何度聞かされたか分からない」と、もどかしい思いを吐露していた。

ヨンジェは、昨年４月から６月に上演されたミュージカル「ドリームハイ２」で主演を務めたが出演料が支払われず、今年１月にアートワンハウスとドリームハイ２号文化産業専門企業を相手取り、告訴状を提出したことが現地で報じられていた。