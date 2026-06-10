「犬って笑うんですね〜って今日言われたけど、笑いますよねぇ」



【写真4枚】写真を撮る時はいつもニコニコ笑顔の柴犬さん

こんなポストをされたのは柴犬ロコ（@shibainu_roco）さん。



ネモフィラの花畑を背景に、青い花飾りを身につけたロコちゃんが、まるで本当に“笑っている”かのような表情を見せる4枚の写真。



口元がゆるみ、目を細めたその姿は、見る人の心までふわっと明るくしてくれます。



「ほんとに笑ってるみたいで可愛い！」

「こんな表情するんだ…癒される」

「犬ってやっぱり気持ち伝わるんだね」

「見てるこっちも笑顔になる」



投稿には、「癒される」とたくさんのコメントが寄せられました。ロコちゃんの名付け親は近所に住む飼い主の姪っ子（飼い主の姉の娘）さんだといいます。



飼い主さんが子どもの頃飼っていた犬がコロで、逆にしてロコ。10歳のメスで、とにかくおとなしくて勘がよく、飼い主が話していることをよく理解するそうです。特に教えたり、訓練をしたわけではないのに、こうしてああしてとお願いするとそのように行動してくれるといいます。おうちが好きですが、飼い主命なので飼い主と出かけるのも楽しそうにしているそうです。ポストをされた柴犬ロコさんにお話を伺いました。



ーーどんな状況で「犬って笑うんですね」と言われたのでしょうか？



「ネモフィラを見に行って、いろんなところで写真を撮っていたところ、何人もの方に笑ってる〜犬って笑うんだ！と言われました。



飼い主としては写真を撮る際にかわいいして？と声をかけるとニコニコしてくれることが多くそれが当たり前のことだったので、犬を飼っていない方にとっては不思議なことなんだなぁと思いました」



ーーロコちゃんが“笑っているように見える”瞬間は、どんな時？



「外で写真を撮っている時や大好きなオヤツをあげる時はニコニコしてます。たぶん飼い主が楽しそうだとロコも楽しいのではないかと思われます。写真の時にうれしそうなのは撮影のギャラでオヤツをもらえることも理由の一つかと思います」



ーーロコちゃんは表情が豊かなのでしょうか？



「他がわからないので何とも言えませんが、多分表情豊かな方かと思います。雷が嫌いで怖い時はひきつった表情になりますし、つまらない時はつまらない表情もします。写真はないですが、飼い主の父に大好きなオヤツをもらう時は確実にニコニコ笑ってます」



ーー今回の写真はお花との組み合わせもとても印象的ですが、撮影場所やこだわったポイントがあれば教えてください！



「風景や構図にこだわる方も多いと思いますが、私はとにかくロコがメイン。さらにキレイなお花も一緒に写ればラッキーと思っているので比較的アップの写真も多いし、とにかくロコがメインになるように撮っています」



ーー最後に、ロコちゃんの魅力や、“犬が笑う”と感じる瞬間について、お気持ちをお願いします！



「柴犬らしく、普段はスンとしていますが、飼い主の気持ちに合わせて日々楽しく過ごしてくれています。実際に犬が笑っているかはわからないですが、少なくともロコは飼い主の気持ちに寄り添って笑って見えるような表情をしてくれて、私もそれを見て幸せになりますし、ロコも私が楽しいと楽しそうにしてくれてて、幸せの連鎖かなといつも思います。犬との生活は本当に日々の生活を明るく楽しくしてくれます」



見ているだけでこちらまで笑顔になるロコちゃんの表情。



その裏には、飼い主さんとの深い信頼関係と、日々のやり取りの積み重ねがありました。



“犬が笑う”という感覚は人それぞれかもしれませんが、ロコちゃんの姿は、確かに心を通わせることで生まれる幸せの表情そのもの。



これからもその優しい笑顔で、多くの人を癒してくれそうです。



（まいどなニュース／Lmaga.jpニュース特約・椎名 碧）