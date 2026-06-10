美容・健康ブランド「WAVEWAVE」を展開するセブンウェイブが、新商品『Dual Care Dryer』を発売することが発表された。

【画像あり】ユーザーのニーズに応えるため「速乾性」と「潤い」にも対応

本製品は、速乾性と繊細なスタイリングのしやすさを両立したデュアルケアイオンドライヤー。公式通販サイトに加え、楽天やAmazonなどのECサイトで購入可能となる。

約11万回転の高速モーターによる大風量、Wイオン、3段階の温度・風量調節、温冷自動切り替え、微風でスタイリングしやすいSETモードを搭載。付属のヘアディフューザーとノズルを使い分けることで、速乾だけでなく、くせ毛やパーマの質感を活かしたスタイリング、前髪・おくれ毛・毛先のニュアンスセットにも対応する。

開発の背景には、販売店からの「より多くの使用目的や使用シーンに合うドライヤーはないか」という相談があったという。日本のヘアドライヤー市場は2034年まで年平均成長率6.92％で成長すると予測されており、「時短」「タイパ」「コスパ」への関心とともに、速乾性や髪のまとまり、うるおい感などの付加価値も重視されている。

WAVEWAVEはまず速乾性とまとまりやすさを念頭に、2.3m³/分のパワフルな風量と、プラズマイオンとマイナスイオンを同時に発生させるデュアルケアイオン機能を搭載。一方で、大風量モデルはモーターへの負荷や高音域の動作音、風量が強すぎることで繊細なスタイリングがしにくいという課題もあるため、特許技術を活かした高性能モーターを採用し、大風量による速乾性と微風によるニュアンスセットを1台で両立した。

さらに、セット用のノズルやヘアディフューザーにより、くせ毛やパーマなど地髪の質感を活かしたスタイリングにも対応。過度な熱さを防止するインテリジェント温度機能と温冷自動切り替えも搭載し、髪への負担に配慮している。

（文＝リアルサウンドテック編集部）