Lavtが、最新EP『solitude』を本日6月10日に配信リリースした。

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本作は『孤独』と共に生きることをテーマに制作された全4曲入りのEP。リード曲「voicemail」は、繰り返される思考や愛想笑い、自意識、行き場のない感情を、中毒性の高いリフレインとともに描いた“四畳半ナードロック”だ。ループするギターサウンドとエレクトロなビートが交差するサウンドの上で、やるせない日常の中でも前を向いて生きたいという願いを歌っている。

そのほか、失恋と不眠の狭間を描いた「パラソムニア」、別れの後も鳴り続ける感情の残響を描いた「サイレン」、フラッシュバックする記憶と欲望をダンサブルなサウンドで鳴らす「クラッシュバック」を収録。ベッドルームポップやインディロックを通過したサウンドに、ネットカルチャー以降の感性と生々しい感情を溶け込ませた本作は、不安定な感情を抱えたまま日常を生き続ける現代の孤独を映し出す作品となっている。

あわせて、リード曲「voicemail」のMVが本日20時よりYouTubeにてプレミア公開される。

なお7月より開催される『Lavt 3rd ONEMAN LIVE「RE：BORN」』は、東京 恵比寿LIQUIDROOM公演がソールドアウト。名古屋、大阪、福岡公演のチケットは現在発売中となっている。

【Lavt コメント】

「voicemail」は前向きに生きたい願望を歌った曲です。やるせない日常の中で、考えすぎたり、自分自身に振り回されたりしながらも、それでも少しだけ前を向きたいと思う気持ちを書きました。『solitude』という作品全体を通して、孤独や不安を抱えながらも生きていく人たちに寄り添える作品になっていたら嬉しいです。

【Track Notes（EP『solitude』収録曲について）】

・voicemail

前向きに生きたい願望を歌った楽曲。ループするギターサウンドとエレクトロなドラムを軸にしたインディーポップナンバー。

・クラッシュバック

四つ打ちのビートが印象的なダンスロックナンバー。ダメだと分かっていても手を差し伸べてしまうような欲望を描いた楽曲で、ダンサブルなギターサウンドと疾走感あるリズムが特徴となっている。

（文＝リアルサウンド編集部）