中条あやみ、デコルテ輝くオフショルドレスでグリーンカーペットに登場！＜Mrs. GREEN APPLE presents 『CEREMONY』＞
ファッション、音楽、カルチャーが融合したエンタテインメントショー「Mrs. GREEN APPLE presents 『CEREMONY』」が、6月10日（水）から6月11日（木）の2日間、神奈川のKアリーナ横浜で開催。6月10日（水）に行われたグリーンカーペットに中条あやみが登場した。
【写真】中条あやみ、美しいデコルテが輝くドレス姿の全身カット
■エレガントに登場
ピンクの花々や青い鳥などが散りばめられた白のオフショルドレスで登壇した中条。
胸元にふんわりとあしらわれたレースが華やかさをプラス。髪をハーフアップにまとめ、エレガントな雰囲気で記者の撮影に応じた。
「Mrs. GREEN APPLE presents『CEREMONY』」は、Mrs. GREEN APPLEが立ち上げた新しいエンタテインメントメディア。ライブやフェスとは異なる、ファッションや音楽、カルチャーが融合した、新しいエンタテインメントショーを通じ、プライズ（PRIZE）とはまた違う、プレイズ（PRAISE）というスタイルで、多様で、魅力的なエンタテインメントを届ける。
今年は6月10日（水）から6月11日（木）の2日間、神奈川のKアリーナ横浜で開催される本イベント。1日目はMrs. GREEN APPLE、AI、asmi 、超ときめき▽宣伝部、ORANGE RANGE、s**t kingz、TOMORROW X TOGETHER、中条あやみが、2日目はMrs. GREEN APPLE、FRUITS ZIPPER、上白石萌音、マキシマム ザ ホルモン、ネクライトーキー、サカグチアミ、TWS、中条あやみが登場する。
【写真】中条あやみ、美しいデコルテが輝くドレス姿の全身カット
■エレガントに登場
ピンクの花々や青い鳥などが散りばめられた白のオフショルドレスで登壇した中条。
「Mrs. GREEN APPLE presents『CEREMONY』」は、Mrs. GREEN APPLEが立ち上げた新しいエンタテインメントメディア。ライブやフェスとは異なる、ファッションや音楽、カルチャーが融合した、新しいエンタテインメントショーを通じ、プライズ（PRIZE）とはまた違う、プレイズ（PRAISE）というスタイルで、多様で、魅力的なエンタテインメントを届ける。
今年は6月10日（水）から6月11日（木）の2日間、神奈川のKアリーナ横浜で開催される本イベント。1日目はMrs. GREEN APPLE、AI、asmi 、超ときめき▽宣伝部、ORANGE RANGE、s**t kingz、TOMORROW X TOGETHER、中条あやみが、2日目はMrs. GREEN APPLE、FRUITS ZIPPER、上白石萌音、マキシマム ザ ホルモン、ネクライトーキー、サカグチアミ、TWS、中条あやみが登場する。