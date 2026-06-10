小説投稿サイト「小説家になろう」発の人気作が原作のテレビアニメ「追放されたチート付与魔術師は気ままなセカンドライフを謳歌する。〜俺は武器だけじゃなく、あらゆるものに『強化ポイント』を付与できるし、俺の意思でいつでも効果を解除できるけど、残った人たち大丈夫？〜」（チー付与）が、今年10月からテレビ東京系で放送されることが発表された。暗殺の母役としてタレント・柴田理恵（67）が起用され話題に。声優の芸能人起用を巡っては、短篇アニメーション映画「しらぬひ」でタレント・あのちゃんが主人公の少年・湊の声を務めるなど大きな話題を集めている。

「チー付与」のキャストが10日に発表されると、柴田の起用が瞬く間に話題に。「柴田理恵でコレ聴けるの熱い」「暗殺の母という異物感に即する形で本業声優じゃない柴田理恵さんにしましょう！は飛び道具の使い方として完璧。プロの選択だよなァ……凄すぎる」と大反響となった。

5月には、タレントのあのちゃんが映画「しらぬひ」で10歳の少年の声を担当した。普段の声とは印象の違うトーンに、「少年の声にしか聞こえない」「うますぎる」と称賛の声が上がった。あのちゃんは23年公開映画「デッドデッドデーモンズデデデデデストラクション」でダブル主演を務めた際も大きな話題を集めた。

アニメへの芸能人声優起用は、2000年代以降たびたびネットニュースやコラムで議論になった。

04年にはジブリ映画「ハウルの動く城」主人公ハウル役に木村拓哉を起用し話題に。ジブリ作品にはこれまで多数の芸能人が起用されてきた。23年公開の「君たちはどう生きるか」には菅田将暉、柴咲コウ、あいみょんら声優専業以外の著名人から多数起用されさまざまな声があがった。

また映画「おおかみこどもの雨と雪」宮崎あおい、大沢たかおらの起用など細田守監督作品にも多数起用されている。新海誠監督の映画「君の名は。」では声優業で定評のある神木隆之介と、女優・上白石萌音が主人公を務め、高い評価を得た。

近年は声優・津田健次郎や宮野真守、花澤香菜の俳優業が話題に上がるなど、職業のボーダーレス化が進んでいる。今回「チー付与」に起用された柴田は、声優としては20年1月放送の「ソマリと森の神」出演以来、6年ぶり2度目となる。収録について「収録の現場。とにかく声優さんたちの熱量がものすごい！そして声だけでの多彩な感情表現がものすごい！ずっと感動しながらの収録でした。とにかく観ていただきたいです」とコメントした。