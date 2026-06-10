元西武監督の辻発彦氏（67）が、テレ玉公式YouTube「ツジハツ！！」に出演。9日の交流戦・広島戦で途中交代した西武の主砲タイラー・ネビン内野手（29）について触れた。

同点の6回守備からネビンがベンチに退く緊急事態が訪れた。

今季はケガで開幕には間に合わなかったが、合流すると打率・306、11本塁打で好調のチームをけん引してきた。

だが、辻氏は「ちょっと心配で見ていたんだけど、（最近の打席は）攻められ方もあるし、アウトコースの低めのボールに手を出しすぎるところがあった」と打撃面での不振の兆しが気になっていたという。

試合後、西口監督は体の張りが交代理由と説明した。

辻氏は「あれだけ打って、ちょっと落ちることもある。そういう意味で（体の）調子もあったんだろうけど、代えて、そこに岸を入れたわけじゃない？」と振り返った。

不動の4番がベンチに下がればチーム力も落ちるところが、今の西武は違うという。

「（岸は）すぐ次の回に打席が回ってノーアウト一塁でちゃんと送りバントする。巡り合わせがライオンズの方に大きく来てる」と、9回もサヨナラ機でヒットを放った岸のネビンの穴を埋める仕事ぶりを称えた。