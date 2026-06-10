お笑いコンビ「フォーリンラブ」のバービー（42）が9日深夜放送の日本テレビ系「上田と女がDEEPに吠える夜」（火曜深夜0・04）に出演。美容クリニックのアカウントでモヤモヤしていることを明かす場面があった。

この日のテーマはルッキズム。そこで、バービーは「美容クリニックのアカウントとかで、小学生のお子さんとお母さんが来て二重整形をするっていう動画とかが結構ある」と指摘。「それが見ているだけで苦しいのに、リプ欄を見ると“いいお母さんで良かったですね”“頑張って偉いね”とか凄く肯定的な意見で溢れるのを見て、“誰も止めなくて大丈夫なんですか？”って思うのが、ずっとモヤモヤしてました」と明かした。

バービー自身も一時の母だが、自身の子供から「“整形したい”と言われたらどうする？」という質問に、バービーは「そしたら私は“同意書があるうちは私はサインはしないよ”って反対します」とキッパリ。

「10代のうちは、必ずどこかしらコンプレックスがあるはずだから、コンプレックスを自分の中でどう対処するのかが人生の土台になるんじゃないの？って私は思うタイプ。“あなたの中で処理できるまで頑張ろう。どうしても無理だったら手伝うけど”っていうふうにはなるかなとは思うんですけど」と話した。