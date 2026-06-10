山田花子、羊毛フェルトの新作を披露「ほんと器用やわ〜」「すっごい!!」 50歳から始めた趣味の腕前に反響
2児の母でお笑い芸人の山田花子（51）が9日、自身のブログを更新。趣味の“羊毛フェルト”で作った新作を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】「ほんと器用やわ〜」「すっごい!!」山田花子が披露した新作の羊毛フェルト作品
山田は50歳の誕生日をきっかけに、新しい趣味として「羊毛フェルト」を始めたことを明かし、ブログではたびたび新作を紹介している。
この日の投稿では「新作完成しました!!ハムスターとケアベア」とつづり、ハムスターとピンクのケアベアを並べた写真を掲載。ハムスターは、ケアベアと同じ虹＆ハートをデザインしたTシャツらしきものをまとっている。
これまでは主にハムスターを制作してきた山田だが、今回はケアベア（クマ）に挑戦。「ケアベアの目がとても難しかった」と振り返り、最初はハムスターがかぶるフードとしてケアベアをデザインしようとしたものの失敗し、「作り直してよくここまで完成しました」と制作過程を明かした。
コメント欄には「花ちゃんほんと器用やわ〜」「新作ハムスター＆ケアベアめっちゃ可愛いですね」「完璧やん」「力作」「羊毛フェルトの腕がメチャ上がってきていますね。すっごい!!」などと、さまざまな声が寄せられている。
【写真】「ほんと器用やわ〜」「すっごい!!」山田花子が披露した新作の羊毛フェルト作品
山田は50歳の誕生日をきっかけに、新しい趣味として「羊毛フェルト」を始めたことを明かし、ブログではたびたび新作を紹介している。
この日の投稿では「新作完成しました!!ハムスターとケアベア」とつづり、ハムスターとピンクのケアベアを並べた写真を掲載。ハムスターは、ケアベアと同じ虹＆ハートをデザインしたTシャツらしきものをまとっている。
コメント欄には「花ちゃんほんと器用やわ〜」「新作ハムスター＆ケアベアめっちゃ可愛いですね」「完璧やん」「力作」「羊毛フェルトの腕がメチャ上がってきていますね。すっごい!!」などと、さまざまな声が寄せられている。