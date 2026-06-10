フリーアナウンサーの杉崎美香（47）が10日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲストとして生出演。かつての人気アナウンサーへの指導を明かされる場面があった。

杉崎は03年放送開始のフジテレビ朝の情報番組「めざにゅ〜」初代メインキャスターとして知られ、番組では杉崎と2年間共に同番組キャスターを務めた同局・遠藤玲子アナウンサーに事前取材を行った。

VTRで登場した遠藤アナは、新人時代に杉崎に指導を受けたとし「よく一緒にお料理のロケをしていたんです」と回顧し「バラエティー的なこととか厳しかったですね」とぶっちゃけた。

「もっと私をおいしくして」と言われたと笑い、「私が料理が苦手でミスをして。おいしくなっちゃうことが多かったんですね。美香さん的には、たまには“お料理ができない可愛い私”も見せたかったんでしょうね。“もっとちゃんと私が失敗したときに、ツッコミをもっとしなさい”と」と指導されたという。

「はい！って。背筋がピンとなる、思いでした」とほほ笑む様子をスタジオで見た杉崎は、苦笑いしながら「何それ、何それ、何それ。いやいやいや、盛ってますね、盛ってる」と仲良さげに言い訳した。