「国宝級イケメン」殿堂入りの「ＦＡＮＴＡＳＴＩＣＳ」の八木勇征が１０日放送の日本テレビ系情報バラエティー番組「ＤａｙＤａｙ．」（月〜金曜・午前９時）にスタジオ生出演。この日ソロデビュー曲となる「ＧＡＭＥ ＣＨＡＮＧＥＲ」をテレビ初披露した。

スタジオにはグループのリーダー・佐藤大樹がコメンテーターとして出演。ＭＣの武田真一アナウンサーが「八木さんのソロデビュー、どうですか？」と問いかけると、佐藤は「とても楽しみにしていましたし、きょう立ち会えることが何より」と言い、八木と笑みを交わした。

それでも「ちょっぴり心配な部分もある」と佐藤。「え？！」とＭＣの山里亮太らがいぶかしがる中、佐藤は「（八木は）すごいさびしがり屋なんで。ごはん食べに行った時も帰りにタクシーとかで帰るんじゃなくて『もうちょっと話したいから歩いて帰ろ？』みたいな」と八木の素顔を明かし、スタジオ出演者らをキュンとさせた。そして「さびしがり屋だから大丈夫かな〜と思って見守る意味でもきょう（スタジオに）来ました」と頼もしく語った。