◇MLB ドジャース 12−3 パイレーツ(日本時間10日、PNCパーク)

大谷翔平選手の好機での交代に、敵地PNCパークにブーイングがとどろきました。

ドジャースが7回に先頭打者のダルトン・ラッシング選手のヒットから始まり、相手の悪送球で勝ち越しに成功。さらに大谷選手が二塁打を放ち、追加点を奪います。その後も攻撃の手を緩めず。アンディ・パヘス選手の2試合連続の15号2ランやヒットや四球、相手の失策で次々に得点。この回打者10人目でようやく1アウトとなりますが、大谷選手の押し出し四球やフリーマン選手のタイムリーヒットなど、一挙10得点で勝負を決めました。

敵地でブーイングが巻き起こったは8回。ここでもランナーが出るなどで2アウト満塁の好機で大谷選手の打席に、しかしここでアレックス・コール選手が代打で登場。大谷選手を期待していた観客からブーイングが起こりました。

大谷選手は、剛腕ポール・スキーンズ投手からは3打数無安打でしたが、7回以降で1安打2打点1四球で3試合連続安打をマーク。今季打率.301へ。あす先発登板を控えています。