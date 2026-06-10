眞鍋かをり、高市首相陣営めぐる文春砲に私見「週刊誌に書かれたことある人ならわかると思う」
タレントの眞鍋かをりが、10日放送のカンテレ・フジテレビ系『旬感LIVE とれたてっ！』（月〜金 後1：50）に出演し、高市早苗首相陣営をめぐる疑惑について言及した。
【写真】なかなか貴重？首相側から見た会見の光景
「週刊文春」が高市首相の陣営が誹謗中傷動画を作成したのではないかと報じ、高市首相が国会で追求を受けている。音声データも出ているが、高市首相は一貫して否定を続けている。
一方、文春などに対する抗議について、高市首相は「私は日本国を背負って国家経営に取り組んでおります。本当にそういうことに時間を使っている時間、暇はない。そういう思いでございます」としている。
番組ではこの様子を取り上げ、眞鍋は「抗議したり文春を訴えたりするっていうのは、週刊誌に書かれたことある人ならわかると思うんですけど、マイナスしかないですよね。もう泣き寝入りしたほうがまだましじゃないかっていうぐらい、金と労力をかけてなんのためにやってるんだっていう結末になるじゃないですか」と私見。
また、音声データでの会話が誹謗中傷動画に関するものでないことにも触れ、現状を“ごちゃごちゃ”と表現。「国会で裁判みたいなことをしないといけなくなる。それを時間を使ってやることなのか、どうなんだと私は思う」とした。すると、立川志らくは「ゴシップ誌にこんだけかきまわされたらたまったもんじゃないですよね」と続いた。
【写真】なかなか貴重？首相側から見た会見の光景
「週刊文春」が高市首相の陣営が誹謗中傷動画を作成したのではないかと報じ、高市首相が国会で追求を受けている。音声データも出ているが、高市首相は一貫して否定を続けている。
一方、文春などに対する抗議について、高市首相は「私は日本国を背負って国家経営に取り組んでおります。本当にそういうことに時間を使っている時間、暇はない。そういう思いでございます」としている。
また、音声データでの会話が誹謗中傷動画に関するものでないことにも触れ、現状を“ごちゃごちゃ”と表現。「国会で裁判みたいなことをしないといけなくなる。それを時間を使ってやることなのか、どうなんだと私は思う」とした。すると、立川志らくは「ゴシップ誌にこんだけかきまわされたらたまったもんじゃないですよね」と続いた。