元純烈・岩永洋昭、卒業発表の“兄”白川裕二郎にメッセージ「残りの純烈活動、ゆーじろー兄ちゃんらしく」 “仲良し”2ショット写真も披露
元純烈の岩永洋昭（46）が9日、自身のインスタグラムを更新。2027年3月末をもってグループを卒業することが発表された白川裕二郎（49）への思いを、2ショット写真を添えてつづった。
【写真】「泣いちゃう」「兄弟みたい」岩永洋昭＆白川裕二郎の仲良し2ショット
岩永は親しみを込めて「ゆーじろー兄ちゃん」と書き出し、「純烈入りたての頃から、いつも気にかけて優しくしてくれて、ボケをボケで返したり返されたり、ベロベロの時も介抱してくれたり、優しさに甘えて怒られたり……笑 1人っ子の自分は、ホントに兄ちゃんが出来た様でした」と白川とのエピソードを紹介。
合わせて公開された2枚の写真には、仲良く寄り添い合い満面の笑みを見せる姿、白川が岩永をハグする食事会での様子がとらえられており、その仲良しぶりを物語っている。
岩永は続けて「残りの純烈活動、ゆーじろー兄ちゃんらしく華麗に軽やかに、ファンの方々に笑顔と思い出を届けて下さい」と、白川に向けメッセージを届けた。
この投稿に対し、ファンからは「泣いちゃう」「お2人そろっての笑顔が素敵です」「岩永さんが白川さん大好きなのが改めて伝わります」「岩永さん、白川さん素敵です、兄弟みたいで」「ちょっと寂しいけど…それぞれの歩かれる道があります 応援します」などと、さまざまなコメントが寄せられている。
俳優として活動していた岩永は、2023年1月に純烈に加入。25年3月をもってグループを卒業した。
【写真】「泣いちゃう」「兄弟みたい」岩永洋昭＆白川裕二郎の仲良し2ショット
岩永は親しみを込めて「ゆーじろー兄ちゃん」と書き出し、「純烈入りたての頃から、いつも気にかけて優しくしてくれて、ボケをボケで返したり返されたり、ベロベロの時も介抱してくれたり、優しさに甘えて怒られたり……笑 1人っ子の自分は、ホントに兄ちゃんが出来た様でした」と白川とのエピソードを紹介。
岩永は続けて「残りの純烈活動、ゆーじろー兄ちゃんらしく華麗に軽やかに、ファンの方々に笑顔と思い出を届けて下さい」と、白川に向けメッセージを届けた。
この投稿に対し、ファンからは「泣いちゃう」「お2人そろっての笑顔が素敵です」「岩永さんが白川さん大好きなのが改めて伝わります」「岩永さん、白川さん素敵です、兄弟みたいで」「ちょっと寂しいけど…それぞれの歩かれる道があります 応援します」などと、さまざまなコメントが寄せられている。
俳優として活動していた岩永は、2023年1月に純烈に加入。25年3月をもってグループを卒業した。