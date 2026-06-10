今年度、秋田県内でもクマによる人身被害が複数発生しています。



県がツキノワグマ出没警報を発令してクマへの注意が呼びかけるなか、県民は再び日常生活での警戒を強いられています。



ABSラジオのキャンペーン特集「クマを多角的に知る…ということ」。



4回目のテーマは「ファインダー越しのクマ」。



約30年にわたって秋田市を拠点にクマを観察し、撮影している写真家の加藤明見さんにクマの生態や変化について話しを聞きました。





♢♢♢♢♢一日のはじまりに新鮮な情報をお届けするラジオ番組『あさ採りワイド秋田便』（ABSラジオ・毎週月～金 午前7：30～10：50）。5月11日からクマ被害に関するキャンペーン企画を5回シリーズでお届けしています。放送日：2026年6月9日(火)ゲスト：写真家 加藤明見さん出演者：酒井茉耶アナウンサー（ABS秋田放送）川口大介記者（ABS秋田放送 報道ユニット）

酒井：今日のゲストは写真家、加藤明見さんです。よろしくお願いします。

加藤： よろしくお願いします。



酒井：加藤さんは若い時から趣味として写真撮影を始めて、定年退職されてからは17年にわたって主にツキノワグマを撮影し続けています。その作品はご自身の写真集『秋田市にはクマがいる』で見ることができます。写真はどのようにして撮影しているんでしょうか？



加藤：クマも野生動物ですから、とても危険なこともありますので、多くは望遠レンズを使って離れて撮影をしています。どんな食べ物を食べているのか、普段のクマの生活を見たいということで記録をしているところです。



酒井：加藤さんの写真は、写真集の他にも、ホームページ「加藤明見フォトギャラリー」でも見ることができます。 お聞きの方もホームページをご覧いただきながら、このコーナーに耳を傾けてみてください。

※加藤明見フォトギャラリーはこちら

https://akooo.web.fc2.com/

■クマの撮影を通して気づいた”変化”

酒井：スタジオにはクマの取材を続けている秋田放送の川口大介記者もいます。



川口：おはようございます。よろしくお願いします。加藤さんの作品で好きな写真があって、雪が残っている山、その手前にブナの木があって、そこにクマが登っていて、あれは新芽を食べてるんですかね。

写真：ブナの新芽を食べるクマ

https://akooo.web.fc2.com/photo/-_c64-_c5d-_c6e-_c7f-_c5g-_c6u/38.html

加藤：春先、冬眠が明けると、いろんな植物を食べますけれども、ブナの新芽、特に雄花が大好物で、豊作の時に雄花がたくさんつきますので、それを食べるために木に登っているという姿です。



川口：自然とクマを作品を通して感じているんですけれども、クマに初めて出会った、撮影したのはどういうきっかけで、いつごろなんですか。



加藤：それまではカモシカを撮っていまして、たまたま帰り際にハンターがクマを見たという話があって、翌日その場所に行きました。30年ほど前なんですけれども、クルミの林で待機したわけなんですけれども。夕方、薄暗くなった時に「ボーン」という音がして、真っ黒いクマが見えたんですね。周りが暗く誰もいない。さらに他のクマがいるんじゃないかって、そういう恐怖感がありましたね。



川口：かつて取材させていただいた時に、「隣人」というようなキーワードを加藤さんからいただいたんですけども、当時と比較してクマとの距離感ってどう感じてますか？



加藤：ちょっと古いんですが、2001年ごろ栗のなる10月ごろに撮影していましたが、集落の周囲にだいぶいましたね。今から25～26年ぐらい前。ただ、集落には入ってなかったっていうふうに、私は地元のハンターから聞いてます。



川口：今はそれが大きく変わっているわけですね。



加藤：そうですね。 「隣人」ってちょっと誤解を招くような言葉ですけれども、クマと距離をとりながらも近くにいる。なので自分たちもクマの生態を知らなきゃいけないという意味であえて「隣人」という言葉を使わせてもらいました。

川口：30年ぐらいにわたって撮影し続けてきて、クマの変化ってどういうところに感じますか？場所の問題なのか、頭数なのか、いろいろあると思うんですけど。



加藤：まず見かける機会が多くなりました、ということが一つ。 それからもう近年は人里に、あるいは市街地に出てくる。そして、さらに単なる通過じゃなくて、そこに滞在するようになって、そこで食べ物を食べて栄養にしているそういう姿ですね。

■イノシシやシカの影響も

川口：変化といえば、クマ以外の動物。例えば県内ではイノシシ、それからシカがどんどんと北上している。 数も増やしているような状況です。山の中での変化、他の動物たちの影響は？



加藤：イノシシがとても増えてきているってのは事実ですね。秋田で一番早く見つかったのが2012年の冬ですね。 県南で捕獲されました。その3年後に秋田市の上新城でも3頭撮影しましたので、どんどんどんどん広がってきた、そういう感じがしています。今はものすごい数がカメラに写りますね。

川口：イノシシとクマとの関係性はどうですか？クマの出没に何かしら影響は？



加藤：イノシシとクマっていうのは食べ物が競合するんですね。 ブナとかドングリとか、その他の植物。最近見たのは、先月（5月）に仁別でクマがミズバショウを食べていました。イノシシも食べてたんですよね。 元田んぼのやぶ状態ですが。クマがだんだん食べて進んでるうちにイノシシと鉢合って、突然大声を出ました。「ファー」っていう声でね、右方向にジャンプしましたね、クマが。そしてそのまま去りました。

加藤：もう一つは、去年クリ園で、トレイルカメラっていう24時間撮影するカメラをまわしていたら、クマがクリを食べてました。クマはスススっとやぶに行ったんですよ。そしたらイノシシがそのカメラの背後からカメラに映ってきたんですね。そうしたらやぶにいたクマがいつの間にかいなくなってましたね。クマがイノシシと会うのを避けているという印象を受けました。

■クマ撮影時のポイントは「食べもの」

酒井：きょうは30年にわたってツキノワグマを撮り続けている写真家 加藤明見さんにお話を伺っています。加藤さん、私は自然の中でクマに出会ったことがなく、見たこともないんですけれども、加藤さんは撮影するためにどうやってクマを追いかけているんでしょうか。



加藤：やっぱり痕跡ですね。 クマが枝折ったとか、足跡が見えるとかですね。それから時期によって食べものも違いますので、食べものをまず探す。クマは同じものでも時期によって食べ方が変わったりしますので、それをまず知ることですね。 そしてそれを「今はここに食べに来てるんじゃないか」という予想して出かけるということです。



川口：食べものでいうと近年、秋田のクマの食べるものが変わってきているというふうに聞いていて。例えば去年、千秋公園に出没したクマが銀杏を食べていたという話を聞いていて。エサ不足の年の行動の変化、食べるものの変化って感じていらっしゃいますか？



加藤：やっぱり果樹ですね。リンゴとかブドウとか。それからカキとか。穀物だとコメ、ソバ、そういうのを食べてますね。



川口：私もコメを食べるクマは去年初めて見ましたし、県南、県北に行けばソバを食べていますね。



酒井：いろんなもの食べるんですね。



加藤：そうですね、非常に柔軟に対応してますね。本来は食べたくないのかもしれません。だけど食べざるを得ない。生きるために食べざるを得ないということです。

川口：エサ不足の、例えば去年であればですね、秋に秋田市郊外に私もトレイルカメラを設置して観察してたんですけども、カキ、クリ、それからクルミ、稲穂。

集落全体がエサ場となって利用して、クマの必死さも感じたし、成功体験を重ねていると感じたんですけども、この辺は加藤さんどういうふうに感じますか？



加藤：本来であれば山のものを食べたいんでしょう。ブナとかですね。だけども、ない時は下に来て、広くいっぱいありますからね。それを食べて、栄養をつないでるということじゃないですかね。



酒井：クマにとって主食とも言えるブナなんですけれども、今年は豊作になるのではと言われています。このことについて加藤さん、どのように感じているでしょうか。



加藤：多分豊作になると思います。春に花芽たくさんつけてましたし、4～5日前に確認したら実がたくさんついてましたね。落とすことも、あるいは虫がつくこともあるんですけれども、このままいくと実がつくと思います。



川口：凶作の年はクマが（人の生活圏に）出てくる。豊作の年は基本的にはお盆すぎ、秋から出没が減っていくって、我々にとっては条件がいいように思えるんですけれども、問題なのは（栄養状態が良くて）個体数が増えてしまうことがここ最近指摘されていて、ベビーラッシュが起きるということなんですけれども、加藤さんどういうふうに見てらっしゃいますか？



加藤：出会う機会は多くなりましたね。非常に多くなったと思います。私は写真撮影ですので、研究者じゃないので詳しくはわかりませんが、クマと出会う数が多いということは多分個体数は増えているんじゃないかなと思います。

■写真家の目を通して見る秋田の現状は

川口：秋田は（人身）事故の件数、ケガ人の数、出没・捕獲の頭数も全国の先頭を走って、クマ問題の先進地と言われてるわけですけども、加藤さんから見て今の秋田の現状ってどういうふうにこう見てらっしゃいますか？



加藤：冬眠明けから市街地、人里での目撃情報が多くなってますよね。そして滞在し、食べ物を食べて、栄養にしているというのが変わってきていますので。それからもう一つはやっぱりクマだけじゃなくて、他の動物。大型獣、特にイノシシとの関係は、私はこれから課題になってくるんじゃないかなというふうに、素人ですけれども、写真を撮影をしてイノシシを見てるとそういう気がします。

酒井 ：長年クマを撮影している加藤さんからも、近年の変化というのを大きく感じていらっしゃるんですね。 クマを撮影し続けてきた立場から、クマの事故を防ぐためには、私たちは何をすべきだとお考えでしょうか。



加藤： 県・市町村・警察で広報している通りですね。あれがすべてじゃないかと思います。とにかくクマと出会わないこと。そのために音を出す、鈴をつける。そして出会った時に慌てない。これは難しいことですね。非常に難しいと思います。距離にもよります。離れていると声出してもいいでしょうけれども、例えば20～30メートルの時、大声出して逃げたりすると一番危ないんじゃないでしょうか。ただ、なかなか難しいですね。私はもう常に常時クマスプレーを腰に下げていますけれども。今まで一度も使ったことはないですが、やっぱり冷静に対応することが大事だと思いますし、そのためにもクマを知ることだと思いますね。



酒井： 事故を防ぐためにはクマのことをもっと知ること、重要なのかもしれません。クマについてまだほとんど知らないという方は多いと思います。秋田放送ではこれからもラジオ、テレビ、配信を通してクマを多角的に知るためのコンテンツを発信していきます。

酒井：そして、クマを知るイベントのお知らせです。本日のゲスト、加藤さんの講演会が7月25日、生まれ故郷の美郷町で開かれます。場所は美郷町公民館、時間は午後2時からで、加藤さんが撮影した写真と動画でクマの1年間の行動と生態を解説してくれます。こちらは申し込みが必要です。詳しくは美郷町のホームページをご覧ください。また、写真展も同じ7月25日から美郷町の学遊館で始まります。

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この番組は、radikoで聞くことができます。クマの特集は「あさ採りワイド秋田便」の第2部です。

「あさ採りワイド秋田便」はABSラジオ（FM90.1MHz、秋田936kHz、大館・本荘1557kHz、浅舞1485kHz 東成瀬801kHz）で午前7：30～10：50に放送。

radikoのタイムフリー機能では、1週間後まで聴取できます。

※radikoはこちら

https://radiko.jp/share/?sid=ABS&t=20260522090000



次回は6月15日(月)、北秋田市阿仁に住むマタギの家系の16代目、松橋翔さんをゲストにお迎えする予定です。