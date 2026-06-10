「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１０日午後２時現在で、東宝<9602.T>が「買い予想数上昇」で５位となっている。



同社は９日の取引終了後、映画興行部門と映画配給部門の興行成績速報を発表した。興行部門はＴＯＨＯシネマズなどで上映された全ての作品による興行収入で、５月は６９億９７００万円（前年同月比８．８％増）となった。一方、配給部門は東宝映画営業部が配給した邦画作品と洋画作品の興行収入で、５月は邦画が７６億６８００万円（同２．６％減）、洋画が４７億４１００万円（同８８．０％増）となった。興行配給ともに「劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』」「ＳＡＫＡＭＯＴＯ ＤＡＹＳ」「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」などが貢献した。



足もとの興行成績が概ね順調であるとの見方から、この日の同社株は反発しており、これが買い予想数の上昇につながっているようだ。



出所：MINKABU PRESS