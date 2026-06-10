ドワンゴは、日本発のボカロカルチャーと海外の音楽シーンをつなぐ共同楽曲制作プロジェクト『BEYOND BORDERs』（ビヨンド・ボーダーズ）を始動し、参加するボカロP・プロデューサー・ソングライターの第1弾を発表した。

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本プロジェクトは、ドワンゴが「クリエイター支援基金」の助成を受けて推進する「ニコニコ動画主催企画を介した若手クリエイター発掘および海外進出プロジェクト」の一環として実施されるもの。国内ボカロシーンで活躍するプロデューサーが、米国の第一線で活動するプロデューサー・ソングライターとのコライティングを通じてシングル・EPを共同制作し、完成した楽曲を国際市場へローンチする。

制作される楽曲は、北米最大級のアニメコンベンション『ANIME EXPO 2026』（7月2日～5日・ロサンゼルス開催）内の音楽イベント「JAPAN MUSIC VOCALOID at Anime Expo 2026」にて初披露される。その後、数曲のシングル先行リリースを経て、2026年夏から秋にかけて順次全世界同時リリースを予定している。

国内からは、ボカロ文化の祭典『The VOCALOID Collection』などで活躍するさたぱんP、picco、jon-YAKITORYが参加。海外からは、プロジェクトのパートナー企業であるNebula17の協力のもと、スクート、グラント・ブーティン、バード、ザンセイ、セシル・ビリーヴをはじめとする作家陣が集結し、US市場を見据えたA&R戦略と楽曲のローカライズを担う。

制作楽曲はバーチャルシンガー・ソフトウェア「初音ミク」をメインボーカルに迎え、グローバルで高い評価を集めるフィーチャリングアーティストがゲスト歌唱者として参加する。フィーチャリングアーティストの情報は今後解禁予定となっている。

参加する国内ボカロPはさたぱんP、picco、jon-YAKITORYの3名。さたぱんPはデビューから2年でYouTube登録者数100万人を突破したボカロPで、代表曲『ヤババイナ』は再生数1,500万回を超えるヒットを記録した。piccoは東京を拠点に活動するトラックメイカー／ボカロPで、自身の音楽を「Hyper kawaii Music」と称し、サブカルチャーやインターネットミュージックシーンとの親和性の高い作品でファン層を拡大している。jon-YAKITORYは2024年にリリースした『混沌ブギ』が国内外でヒットし、YouTube再生数は9,800万回を突破した、現在注目を集めるクリエイターの一人だ。

海外プロデューサー陣には、ポップ・デュオ「Social House」のメンバーでアリアナ・グランデ「thank u, next」「7 Rings」などを手がけたグラミー賞受賞プロデューサーのスクート、テイト・マクレー「So Close To What」収録曲などを手がけたグラント・ブーティン、バッド・バニー「Yonaguni」やグラミー賞受賞アルバム「Un Verano Sin Ti」を手がけたグラミー賞受賞プロデューサーのバード、ソフィーのアルバム「OIL OF EVERY PEARL'S UN-INSIDES」に共同執筆者およびリードヴォーカリストとして参加したセシル・ビリーヴ、XGのヒット曲「SHOOTING STAR」のプロデュースで知られるザンセイらが名を連ねる。

（文＝リアルサウンド編集部）