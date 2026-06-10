先週末に栃木県宇都宮市のアーケード街に出たクマは、各報道機関が取材を続ける中での大捕り物となり、全国的に注目されました。

【写真を見る】【特集】住宅街に現れるクマ…捕獲後は生かすか殺すか「命の選択」の現状 現場にのしかかる重責と課題とは（山形）

山形県内でも毎日のようにクマが出没・目撃され、市街地や住宅地にクマが出没するのが当たり前のような状況。私たちの生活圏にクマが現れるニュースは、もはや珍しいものではなくなりました。

2024年4月にクマが「指定管理鳥獣」に指定され、国からの捕獲費用の支援が始まり、環境整備がされてきてはいますが、現場には「捕獲後、その命をどうするのか」という重い課題が突きつけられています。

簡単に言えば、生かすか殺すかの選択を常にしているのです。

■捕獲後のルールは「現場任せ」が実態

クマが捕獲されたあとの選択肢は、大きく分けて「山へ放す（学習放獣）」か「殺処分」の2つです。

しかし現状、国はこの判断について明確な統一ルールを設けておらず、最終的な決断は、捕獲を行った各市町村の担当者に委ねられています。

以前、山形県の新庄市の市街地にクマが長時間居座ったケースでは、人的・物的被害が出なかったことなどを踏まえ、麻酔銃で眠らせ、クマは山へと放たれました。

しかし、すべてのケースでこのようにスムーズに判断が下せるわけではありません。住民の安全を守る責任と、野生動物の命を奪うことへの葛藤の板挟みになっているのが、市町村の現状です。

■「放す」か「殺処分」か、難しすぎる判断基準

どのような基準で命の行方を決めるべきなのでしょうか。クマの生態に詳しい岩手大学の山内貴義准教授は、以前のTUYの取材に対し「基本的にはケースバイケース」とした上で、次のように指摘しています。

「例えば、牛の飼料を毎回食べに来るなど、人間の用意したエサの味を完全に学習し、執着している個体であれば、殺処分せざるを得ない」

クマがどのような行動をとってきたか、今後どう行動するかが、放獣か殺処分かの重要な判断材料に。ここで問題となるのが・・・

■クマの生態を知るアプローチの重要性

問題となるが、「そのクマが過去に市街地へ来たことがあるか」「人間の食べ物の味を知っているか」を外見だけで見極めるのは非常に難しいという点です。

山内さんは、対策として科学的アプローチの重要性を提唱していました。

○体毛分析・・・クマの毛の成分を調べ、過去に人間の食べ物を食べていた履歴がないかを科学的に確認する。

○耳標（タグ）の装着・・・山へ放す前に耳に印をつけ、再び市街地へ戻ってくる「リピーター」かどうかを追跡できるようにする。

こうした「判断をするための取り組み」も必要になります。

■「緊急銃猟」で現場の対応は変わるのか

かつて、現場の大きな壁となっていたのが「鳥獣保護管理法」でした。これまでは市街地での猟銃の使用が原則として禁止されていて、県内でクマを捕獲する際は一般的に箱ワナや麻酔銃を使った慎重な捕獲手順が踏まれていました。

しかし、市街地での危険なクマ出没が相次いだことを受け、現在は法律が改正され、一定の要件を満たせば市街地でも銃を使用した捕獲（場合によっては即駆除する）「緊急銃猟」が可能となっています。

これにより、住民の命に危険が迫る緊迫した状況では、より迅速で直接的な対応が取れるようになりました。

■「撃てる」から解決ではない

一方で、銃が「撃てるようになった」からといって現場の課題がすべて解決したわけではありません。

住宅街での発砲は依然として極めて高いリスクを伴い、簡単には撃てません。警察や猟友会との連携、確実な安全確保が求められます。

また使用するのが麻酔銃ではなく即殺処分という結果になれば、動物愛護の観点から寄せられる様々な声に対し、現場の市町村が矢面に立たされる状況は変わっていません。

■命の重責を現場だけに負わせないために

緊急時に銃を使える法的根拠が整ったことで、住民の安全を守るための手段は一つ増えました。しかしクマを山へ帰すのか、それとも殺処分するのかという、捕獲後の「命の選択」に関する明確な基準は、依然として市町村（現場）に託されたままです。

現場の負担を減らし、人とクマの軋轢を最小限に抑えるためには、市町村の努力だけでなく、国が主導し科学的データに基づいた「捕獲後の統一ルール」の策定が急務となっています。