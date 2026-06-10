レシートでスマホや鏡をピカピカにする裏ワザ


▶【写真付きで解説】「知らなかった」「やらないと！」便利すぎるレシートの意外な使い方

買い物で受け取ったレシートを、そのまま捨てていませんか？実は、レシートを使ってスマートフォンや鏡がピカピカにできるんです！今回は「早速やってみる！」とSNSで話題の裏ワザを紹介します。本当にササっとできるので、ぜひやってみてください。

■指紋でベタベタに汚れたスマホがピカピカに！

溜まりがちなレシート（▶何に使える？）


買い物の後、財布の中に溜まりがちなレシート。溜まったレシートを、そのまま捨てていませんか？そのレシートで、指紋だらけのスマートフォンがピカピカになるんです！

スマホとレシートを用意！（▶次へ）


【用意するもの】

・スマートフォン

・感熱紙タイプのレシート

【手順】

指紋でベタベタなスマホが…（▶次へ）


レシートの印字面でやさしく拭くと…（▶次へ）


1.指紋で汚れたスマートフォンの上に、レシートの印字面を当てます。

2.やさしく滑らせるようにして拭きます。

※注意：スマートフォンの画面には「防指紋コーティング」などが施されているものも多く、乾いた紙で強くこすると、コーティングが剥がれたり細かい傷がついたりする恐れがあります。絶対に強くこすらず、表面を優しく滑らせる程度にしてくださいね。また、念のため目立たない部分で試してから行いましょう。

拭いた部分がにピカピカに！（▶次へ）


拭くだけで全面きれいに（▶感熱紙の見分け方は？）


たったこれだけで、スマートフォンの画面がピカピカになります。秘密を握るのは、感熱紙。感熱紙に凹凸があることに加え、油分と親和性のある薬剤が表面に塗られていることで、皮脂などの汚れを拭き取りやすいのだとか。

爪でこすって黒くなるかチェック（▶スマホ以外は？）


そのため、スマートフォンを拭く際は、必ず感熱紙タイプのレシートの印字面を使用してください。レシートの印字面を爪でこすった際、黒っぽくなれば、感熱紙です。

パソコンの液晶にも使える！（▶他の活用法は？）


テレビの液晶にも！（▶まだまだある活用法をチェック）


同様の方法で、パソコンやテレビの液晶もキレイにできます。

■他にもある！水で濡らせば鏡もピカピカに！

汚れた鏡にも使える！（▶用意するものは？）


この裏ワザのすごいところは、ひと手間加えることで、鏡の汚れも落とせることです。

詳しいやり方を紹介します。

鏡とレシートの他にタオルを準備（▶やり方は？）


【用意するもの】

・鏡

・感熱紙タイプのレシート

・タオルやティッシュ

【手順】

レシートを水で濡らして…（▶次へ）


1.レシートの印字面を水で軽く濡らします。

ちょっと濡らすくらいでは、レシートが破れたりボロボロになったりすることはありません。

やさしくこする！（▶次へ）


2.濡らしたレシートの印字面で鏡をやさしくこすります。

鏡が白くなっても大丈夫！（▶次へ）


濡らしたレシートで拭くと、白く濁った水滴や線が付きますが、問題ありません。

タオルで拭き取ったら…（▶仕上がりは？）


3.乾いたタオルやティッシュで鏡面の水気や汚れを拭き取ります。

鏡もピカピカになった！（▶水回りにも使える？）


あっという間に、化粧品や皮脂で汚れた鏡がきれいになりました。

洗面台の鏡の水アカなどもきれいにできる！（▶次へ）


水アカなどの汚れが気になる洗面所の鏡の掃除にも活用できます。

■ゴミになるはずのレシートが万能クリーナーに！

捨てる前にササっと掃除！


レシートでササっと拭くだけで、スマートフォンの画面や鏡がピカピカになるなんて驚きです。特別な道具なしでできる裏ワザなので、レシートが手元にある方は、捨てる前にぜひ試してみてください。

文＝さわ子

わが道を行く兄と天真爛漫な妹の2人きょうだいを育てるママライター。丁寧な暮らしに憧れを抱きつつも、現実では「少しでも家事をラクに！」と模索する日々を送っています。家事・育児・仕事に奮闘する一人のママとして「わかる！」「こんなのが知りたかった！」と思ってもらえるライフハックを発信中です。