「知らなかった」「やらないと！」SNSで話題のレシートの意外な使い方が便利すぎた
▶【写真付きで解説】「知らなかった」「やらないと！」便利すぎるレシートの意外な使い方
買い物で受け取ったレシートを、そのまま捨てていませんか？実は、レシートを使ってスマートフォンや鏡がピカピカにできるんです！今回は「早速やってみる！」とSNSで話題の裏ワザを紹介します。本当にササっとできるので、ぜひやってみてください。
■指紋でベタベタに汚れたスマホがピカピカに！
【用意するもの】
・スマートフォン
・感熱紙タイプのレシート
【手順】
1.指紋で汚れたスマートフォンの上に、レシートの印字面を当てます。
2.やさしく滑らせるようにして拭きます。
※注意：スマートフォンの画面には「防指紋コーティング」などが施されているものも多く、乾いた紙で強くこすると、コーティングが剥がれたり細かい傷がついたりする恐れがあります。絶対に強くこすらず、表面を優しく滑らせる程度にしてくださいね。また、念のため目立たない部分で試してから行いましょう。
たったこれだけで、スマートフォンの画面がピカピカになります。秘密を握るのは、感熱紙。感熱紙に凹凸があることに加え、油分と親和性のある薬剤が表面に塗られていることで、皮脂などの汚れを拭き取りやすいのだとか。
そのため、スマートフォンを拭く際は、必ず感熱紙タイプのレシートの印字面を使用してください。レシートの印字面を爪でこすった際、黒っぽくなれば、感熱紙です。
同様の方法で、パソコンやテレビの液晶もキレイにできます。
■他にもある！水で濡らせば鏡もピカピカに！
この裏ワザのすごいところは、ひと手間加えることで、鏡の汚れも落とせることです。
詳しいやり方を紹介します。
【用意するもの】
・鏡
・感熱紙タイプのレシート
・タオルやティッシュ
【手順】
1.レシートの印字面を水で軽く濡らします。
ちょっと濡らすくらいでは、レシートが破れたりボロボロになったりすることはありません。
2.濡らしたレシートの印字面で鏡をやさしくこすります。
濡らしたレシートで拭くと、白く濁った水滴や線が付きますが、問題ありません。
3.乾いたタオルやティッシュで鏡面の水気や汚れを拭き取ります。
あっという間に、化粧品や皮脂で汚れた鏡がきれいになりました。
水アカなどの汚れが気になる洗面所の鏡の掃除にも活用できます。
■ゴミになるはずのレシートが万能クリーナーに！
レシートでササっと拭くだけで、スマートフォンの画面や鏡がピカピカになるなんて驚きです。特別な道具なしでできる裏ワザなので、レシートが手元にある方は、捨てる前にぜひ試してみてください。
文＝さわ子
わが道を行く兄と天真爛漫な妹の2人きょうだいを育てるママライター。丁寧な暮らしに憧れを抱きつつも、現実では「少しでも家事をラクに！」と模索する日々を送っています。家事・育児・仕事に奮闘する一人のママとして「わかる！」「こんなのが知りたかった！」と思ってもらえるライフハックを発信中です。