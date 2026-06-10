玉置浩二の自宅キッチンで撮影された、Zeebraや小室哲哉らとの豪華すぎる集合ショットが大きな話題を呼んでいる。

【写真】玉置浩二の自宅キッチンにレジェンドが集結／Zeebra、小室哲哉＆RINO LATINA IIの3ショット【動画】2014年、小室のソロ曲に玉置が参加した『EDM TOKYO 2014 feat. KOJI TAMAKI』MV

■Zeebraが自撮りで撮影！豪華すぎるミュージシャンの集いにファン歓喜

Zeebraは、自身のXに「玉置さんのご自宅にお邪魔出来る日が来るとは！」と感激いっぱいのコメントを添え、自撮りした集合写真を公開した。

写真では、玉置の自宅キッチンの前に、中央の玉置を囲んで、左に白シャツ姿の小室、右にZeebraを含む5人が集合。一緒に食事を楽しんだ後なのか、全員顔がほのかに赤く染まり、朗らかな笑顔を見せている。

豪華すぎるミュージシャンの集いに、「玉置さんの自宅とか貴重すぎる」「豪華なメンツ！」「てっちゃんの隣に玉置さん！！同い年コンビですね」「どういう組み合わせ？」「嬉しい悲鳴をあげてます」「メンツが凄すぎる」「さすがに熱い」「みんないい笑顔」など、さまざまな反応が寄せられている。

■Zeebra、小室哲哉＆RINO LATINA IIとの3ショットも公開

なお、Zeebraはこの投稿の前に「音楽って素晴らしい！」と綴り、小室とラッパーのRINO LATINA II（リノ・ラティーナ・ザ・セカンド）との3ショットも投稿している。

■玉置浩二が参加！ 小室哲哉『EDM TOKYO 2014 feat. KOJI TAMAKI』MV

なお、2014年4月2日発売の小室哲哉ソロアルバム『TETSUYA KOMURO EDM TOKYO』のリードトラック「EDM TOKYO 2014 feat. KOJI TAMAKI」には玉置浩二がフィーチャリングボーカルとして参加している。