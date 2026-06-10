10日15時現在の日経平均株価は前日比1246.41円（-1.91％）安の6万4170.22円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は811、値下がりは713、変わらずは34。



日経平均マイナス寄与度は516.51円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、アドテスト <6857>が235.32円、キオクシア <285A>が117.33円、ＴＤＫ <6762>が100.57円、太陽誘電 <6976>が72.41円と続いている。



プラス寄与度トップは東エレク <8035>で、日経平均を248.40円押し上げている。次いでファストリ <9983>が83.67円、リクルート <6098>が20.62円、スクリン <7735>が16.90円、中外薬 <4519>が15.69円と続く。



業種別では33業種中13業種が値上がり。1位は不動産で、以下、小売、食料、サービスと続く。値下がり上位には非鉄金属、その他製品、海運が並んでいる。



※15時0分0秒時点



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