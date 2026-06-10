伝説の弾幕STG「東方紅魔郷」が初リメイク　Xで9万いいねの大反響

2026年6月9日午後11時（日本時間）より放送された任天堂の新作情報番組「Nintendo Direct 2026.6.9」。数々の大作や人気タイトルの新情報が次々と発表される中、SNS上でひときわ大きな反響が寄せられたのが、「東方Project」の金字塔「東方紅魔郷」初の公式リメイク決定の一報でした。

任天堂公式Xの告知投稿には、瞬く間に9万件を超える「いいね」が付き、「大画面で紅魔郷が遊べるのか！」「なんでいいね数スプラとかゼノブレとかぽこポケよりも多いんだよw」といった、驚きと歓喜の声が広がっています。

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■ 全曲アレンジBGMや「ライフ無限」の新機能を搭載した「New Classic版」

原作となる「東方紅魔郷 〜 the Embodiment of Scarlet Devil.」は、2002年8月11日に発売された弾幕系シューティングゲーム。

Microsoft Windows向け東方Projectの第1作にあたり、博麗霊夢や霧雨魔理沙といった「ゆっくり実況」でもお馴染みのメインキャラクターをはじめ、チルノ、十六夜咲夜、レミリア・スカーレット、フランドール・スカーレットといったボスキャラクターたちが専用のBGMとともに愛され、今もなお絶大な人気を誇る伝説的な作品です。

そんな名作の発売から長い時を経て、満を持して登場する初のリメイク作のタイトルは「東方紅魔郷：New Classic 〜 the Embodiment of Scarlet Devil.」。

「New Classic版」と銘打たれた本作はグラフィックが高解像度化されるほか、数々の名曲BGMが、原作者であるZUN氏の手によって全曲アレンジ仕様へと生まれ変わります。

さらに、弾幕シューティング初心者やストーリーをじっくり楽しみたい層に向け、ライフを無限にしてステージに挑める画期的な新機能も新たに実装。かつて原作をやり込んだプレイヤーから、今回初めて東方Projectの原点に触れるプレイヤーまで、それぞれのスタイルで歯ごたえのあるプレイが楽しめる仕様となっています。

■ ソースコード紛失の障壁を乗り越えた「Classic版」の意義

また、今回のリメイクにおいては、2002年当時のゲーム体験や画面の雰囲気を可能な限り再現した「Classic版」も同時収録されており、いつでも切り替えて遊ぶことができるようになっています。

実はこの「紅魔郷」を巡っては、他作品と同様に現行ハードへの移植を望む声が長年ファンから寄せられ続けていたものの、現代のWindows環境では正常に動作しないケースが多いことに加え、本作のソースコードそのものが現存していないため移植が行えない、という致命的な障壁を抱えていることが広く知られていました。

こうした問題を解決したのが、ZUN氏が新たに結成した同人ゲームサークル「上海アリスReprise」。今回「Classic版」において当時のゲーム体験が”可能な限り”再現された背景には、彼らが技術的・歴史的な困難を乗り越えたという側面があり、それゆえに今回の発表がファンにとって大きな驚きと反響を呼ぶこととなったのでしょう。

なお、「上海アリスReprise」は、本作の開発だけでなく、「東方Projectのゲームを今の環境で遊べるようにしていきます」とも宣言しており、今後別作品のリメイクにも期待が寄せられます。

■ マルチプラットフォーム展開とSteam限定の「デラックス版」も

「東方紅魔郷：New Classic 〜 the Embodiment of Scarlet Devil.」の配信予定日は2026年9月10日。ゲームの公式ホームページによると、本作はNintendo Switch、Nintendo Switch 2だけでなく、PlayStation 5、Steamでのマルチプラットフォーム販売も予定されています。価格はいずれも1990円（税込）です。

さらに、Steam版に限っては、ゲーム本編に加えてSteam内で再生して楽しめるサウンドトラックが付属する「デラックス版」もあわせて発売されます。こちらの価格は2966円（税込）となっています。

多くのファンに愛され、現代の同人ゲーム・ネットカルチャーの礎を築いたとも言える名作の復活。2026年9月10日の配信に向けて、さらなる続報に大きな注目が集まっています。

＜参考・引用＞

任天堂株式会社（@Nintendo）

東方紅魔郷：New Classic 〜 the Embodiment of Scarlet Devil.公式HP

（山口弘剛）

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By 山口 弘剛‌ | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026061004.html