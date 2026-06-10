俳優の山下リオさんが6月9日、自身のインスタグラムを更新。船舶免許1級を取得したことを報告しました。



【写真を見る】【 山下リオ 】 船舶免許１級を取得 「この夏は船長として海に出るのが目標」 ファン反響 「美しいひとは証明写真も美しい」「かっこよすぎです」





山下さんは取得した小型船舶操縦免許証の画像を添えて「船舶免許1級を取得（もう半年ぐらい前だけど）（ついでに水上バイクも）」と投稿。







徳島県出身の山下さんは「大好きだった祖父は漁師で、数々のぶっ飛び伝説を残しているイカしたじぃちゃんでした。」「私はそんなおじぃの血を色濃く受け継いでいる気がする。笑」と明かしています。





そして「祖父が残した船を修理して、いつか徳島の港から出航したいんじゃー」「というわけで、この夏は船長として海に出るのが目標でもある。」と、船乗りとしての目標を掲げ、「海賊の役も待ってます」と呼びかけました。





この投稿を見た人たちからは「一級かぁ 凄いな 」「かっこよすぎです」「海賊役も観てみたい」「美しいひとは証明写真も美しい」といった反響が寄せられています。

【担当：芸能情報ステーション】