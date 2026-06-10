タレントの伊集院光（58）が9日深夜放送のテレビ東京系「伊集院光＆佐久間宣行の勝手にテレ東批評」（火曜深夜1・30）で、青春時代の思い出の映画について語った。

この日は「蔵出し大放出！禁断の未公開トークSP」。その中で、同番組にゲスト出演した女優・かたせ梨乃を前に、1988年公開の主演作「肉体の門」（監督五社英雄）の魅力を語った伊集院。「包帯でグルグル巻きの傷痍（しょうい）軍人の人が、売春婦であるところのかたせさんを買いに来る」と印象的なシーンを説明した。

そして「体も動かない、目もほぼ見えない人に対して、“お金払ったらどんなやつだろうがお客さんだよ”って」とかたせのセリフを再現。「“突撃してきな”って言うのよ。そう言いながら、目の見えないお客さんが出したクシャクシャの札を、カバンの中に返してるっていう」と解説した。

かたせの役どころを「実は悪ぶってるけど、育ちのいい子だから…」と話したところで、「なんだろう、エッチを感動が上回ったシーン。俺の中では」と明かすと、一同は大笑い。「かたせさんが肌をあらわにしてるっていうだけで、こっちはドキドキで行ってるんだけど、“俺、今泣いてる…”って思って」と当時の感動を改めてかみしめていた。