見取り図・リリー　結婚後初の公の場「これからは愛妻家タレントとしてやっていきます」

お笑いコンビ「見取り図」の盛山晋太郎とリリーが１０日、都内で行われたＬＩＦＵＬＬ ＨＯＭＥ釻Ｓ「賃貸管理のプロに聞く！ 夏の賃貸トラブル相談室」に登場した。

リリーは先月２７日、フリーアナウンサーの今川菜緒との結婚を発表。それ以来、この日が初の公の場となった。

改めて結婚した心境を問われると「これからは愛妻家タレントとしてやっていきます」とにっこり。先達の愛妻家タレントである「杉浦太陽さんやヒロミさんがライバルです」と力を込めた。

相方の盛山は「結婚を聞いた時、ヒョウがふるかと思った。こいつ結婚する気一切ないと思ってた」と告白。リリーは独身を謳歌していたそうで「ロレックス買った次の日にクロムハーツ買って、独身街道を爆走してた」と懐かしんだ。

また、リリーは若手時代から今も住んでいるという家の間取りを公開し「大阪のワンルームで、もう１７年ぐらい借りてます」と告白。

これに盛山が「大阪の２６号線のデイリーヤマザキの横」と暴露すると、リリーは「大阪の家はいいけど、東京の家は言うなよ」と、釘を刺していた。

改めて、リリーが「今までは男１人暮らしなんで、治安とか何でもよかったんですけど、これからはママのために選んでいこうかな」と言うと、盛山は「ヒロミさん以外のタレントがそれやっていいんか」「新婚でママって呼んでるのは早いて」とツッコんでいた。