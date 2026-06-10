ヒカル、交際中「日プ女子」加藤神楽と密着ディズニーショット公開「美女2人かと思った」「ラブラブ感がたまらない」と反響
【モデルプレス＝2026/06/10】YouTuberのヒカルが6月26日、自身のInstagramを更新。交際中の加藤神楽と東京ディズニーシーを訪れた際の写真を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】ヒカル＆「日プ」美女「ビジュ強カップル」お揃いポーズ＆色違いカチューシャで密着
ヒカルは「ディズニーシー行ってきた」と報告し、東京ディズニーシーを訪れた際の写真を複数枚投稿。色違いのキルティング風カチューシャをお揃いで着用し、仲良く寄り添う自撮りショットを披露した。ヒカルは鮮やかな緑のトップスにゴールドのネックレスを合わせ、加藤は白の半袖トップス姿で、仲睦まじくパークを満喫する姿を公開している。
この投稿には「2人とも可愛すぎる」「お揃いカチューシャ似合ってる」「ラブラブ感がたまらない」「美女2人かと思った」「楽しそう」「ビジュ強カップル」といったコメントが寄せられている。
加藤は2025年7月に自身のInstagramを通じて結婚をしたこと、同年3月に第1子男児を出産していたことを報告。2026年3月にヒカルのYouTubeチャンネルで交際・同棲を発表。ヒカルと出会った時にはシングルマザーであったことも明かした。（modelpress編集部）
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【写真】ヒカル＆「日プ」美女「ビジュ強カップル」お揃いポーズ＆色違いカチューシャで密着
◆ヒカル、密着ディズニーシーショット公開
ヒカルは「ディズニーシー行ってきた」と報告し、東京ディズニーシーを訪れた際の写真を複数枚投稿。色違いのキルティング風カチューシャをお揃いで着用し、仲良く寄り添う自撮りショットを披露した。ヒカルは鮮やかな緑のトップスにゴールドのネックレスを合わせ、加藤は白の半袖トップス姿で、仲睦まじくパークを満喫する姿を公開している。
◆ヒカルの投稿に反響
この投稿には「2人とも可愛すぎる」「お揃いカチューシャ似合ってる」「ラブラブ感がたまらない」「美女2人かと思った」「楽しそう」「ビジュ強カップル」といったコメントが寄せられている。
加藤は2025年7月に自身のInstagramを通じて結婚をしたこと、同年3月に第1子男児を出産していたことを報告。2026年3月にヒカルのYouTubeチャンネルで交際・同棲を発表。ヒカルと出会った時にはシングルマザーであったことも明かした。（modelpress編集部）
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