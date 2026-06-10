辻希美「寝癖やばい」第5子・夢空（ゆめあ）ちゃんの寝起き動画公開「パヤ毛が可愛い」「あるある過ぎる」
【モデルプレス＝2026/06/10】タレントの辻希美が6月9日、自身のInstagramストーリーズを更新。次女・夢空（ゆめあ）ちゃんの寝起き動画を公開し、話題となっている。
【写真】38歳5児のママタレ「一瞬すら目は瞑れず」寝癖やばい0歳次女の寝起き姿
辻は「眠すぎたから夢がお昼寝中にやる事終わって ちょっと横になって目瞑ろうと思ったらこれ 苦笑」とコメントを添え、動画を投稿。昼寝から目覚めた夢空ちゃんが元気いっぱいの笑顔で横たわる自身にじゃれついている様子を披露した。「一瞬すら目は瞑れず…瞬きみたいなものでオワタ」と続け、自身は一睡もできなかった残念なエピソードを明かしている。
また「夢寝起き過ぎて寝癖やばい 笑」と、夢空ちゃんの髪の毛が逆立っている理由を説明した。
この投稿に、ファンからは「お日様みたいな笑顔」「お昼寝で元気がチャージされてる」「寝癖だらけのパヤ毛が可愛い」といった感想や「用事が終わったとたんに起きてくるの分かる」「あるある過ぎる」「本当にお疲れ様」「こんなニコニコされたら逆らえないよね」といった共感の声が上がっている。
辻は、杉浦と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年には長男・青空（せいあ）くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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◆辻希美、夢空ちゃんの昼寝エピソード公開
辻は「眠すぎたから夢がお昼寝中にやる事終わって ちょっと横になって目瞑ろうと思ったらこれ 苦笑」とコメントを添え、動画を投稿。昼寝から目覚めた夢空ちゃんが元気いっぱいの笑顔で横たわる自身にじゃれついている様子を披露した。「一瞬すら目は瞑れず…瞬きみたいなものでオワタ」と続け、自身は一睡もできなかった残念なエピソードを明かしている。
◆辻希美の投稿に共感の声
この投稿に、ファンからは「お日様みたいな笑顔」「お昼寝で元気がチャージされてる」「寝癖だらけのパヤ毛が可愛い」といった感想や「用事が終わったとたんに起きてくるの分かる」「あるある過ぎる」「本当にお疲れ様」「こんなニコニコされたら逆らえないよね」といった共感の声が上がっている。
辻は、杉浦と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年には長男・青空（せいあ）くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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