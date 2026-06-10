ハン・ソヒ、美肌際立つレースキャミ姿公開「美しさが異次元」「透明感がすごい」の声
【モデルプレス＝2026/06/10】韓国の女優ハン・ソヒ（Han So-Hee）が6月8日、自身のInstagramを更新。自撮りを披露し、反響が寄せられている。
【写真】32歳韓国美女「透明感がすごい」美肌際立つレースキャミ姿
ソヒは、韓国語で「時間設定が間違っているカメラ」とつづり、写真を複数枚投稿。写真の左下に「2025／08／30」という過去の日付が刻印された自撮りショットを公開した。
髪をラフにまとめ、繊細な白のレースがあしらわれたキャミソールからは、すっきりとした美しいデコルテラインを覗かせている。
この投稿にファンからは「美しさが異次元」「デコルテ綺麗すぎる」「透明感がすごい」「この雰囲気ほんと好き」「おしゃれ」「ナチュラルなのに完璧美」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】32歳韓国美女「透明感がすごい」美肌際立つレースキャミ姿
◆ハン・ソヒ、美デコルテ際立つ自撮りショット公開
ソヒは、韓国語で「時間設定が間違っているカメラ」とつづり、写真を複数枚投稿。写真の左下に「2025／08／30」という過去の日付が刻印された自撮りショットを公開した。
◆ハン・ソヒの投稿に反響
この投稿にファンからは「美しさが異次元」「デコルテ綺麗すぎる」「透明感がすごい」「この雰囲気ほんと好き」「おしゃれ」「ナチュラルなのに完璧美」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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