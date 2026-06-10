純烈弟分・モナキ、しまむらとコラボ「超COOL」「COOL」着用モデル就任で爽やかTシャツ姿
【モデルプレス＝2026/06/10】純烈の酒井一圭がプロデューサーを務める4人組男性歌謡グループ・モナキが、ファッションセンターしまむらで展開するプライベートブランド「超COOL（クール）」「COOL（クール）」シリーズの着⽤モデルに決定した。
【写真】TikTok大バズで社会現象になった純烈の弟分グループ
モナキが着用モデルを務める「超COOL」は、「選べる、⾒つかる、ひんやり冷感」をコンセプトとし、しまむら基準の2倍をクリアした接触冷感に優れた商品で、プライベートブランド「CLOSSHI PREMIUM（クロッシープレミアム）」から展開。触れた瞬間のひんやり感が強く、暑い夏を快適に過ごすことができる。「COOL」は「選べる、⾒つかる、ひんやり冷感」をコンセプトとし、接触冷感、吸⽔速乾、抗菌防臭に優れた商品で、プライベートブランド「CLOSSHI（クロッシー）」から展開している。
6月17日より、モナキとのコラボ商品（Tシャツやソックスなど）を、しまむらグループのオンラインストア「しまむらパーク」にて受注販売する。
モナキ各メンバーのサイン入りチェキをプレゼントするキャンペーン企画も実施。6月17日〜6月30日の第1弾では「COOL」Tシャツ着用のサイン入りチェキを抽選で12人に、7月1日〜7月19日の第2弾では衣装着用のサイン入りチェキを抽選で12人にプレゼントする。全国のファッションセンターしまむら店舗で、しまむらグループ公式アプリ「しまむらパーク」アプリ会員証を提示の上「超COOL」「COOL」商品を購入し、応募券5枚を使用＆会員特典に応募することが条件となる。（modelpress編集部）
「セカンドチャンスオーディション」合格者中心に構成され、メンバーはじん、サカイJr.、ケンケン、おヨネの4人（平均年齢33歳）からなる。グループ名のモナキは「名もなき者たち」の短縮形。2026年4月8日、日本クラウンより「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」でメジャーデビュー。 デビュー前にもかかわらず同楽曲のキャッチーな歌詞とコミカルなダンスがTikTokで話題となり、SNS総再生回数は13億回を突破。8月には初のZeppツアーを開催する。
【Not Sponsored 記事】
【写真】TikTok大バズで社会現象になった純烈の弟分グループ
◆モナキ「しまむら」着用モデル就任
モナキが着用モデルを務める「超COOL」は、「選べる、⾒つかる、ひんやり冷感」をコンセプトとし、しまむら基準の2倍をクリアした接触冷感に優れた商品で、プライベートブランド「CLOSSHI PREMIUM（クロッシープレミアム）」から展開。触れた瞬間のひんやり感が強く、暑い夏を快適に過ごすことができる。「COOL」は「選べる、⾒つかる、ひんやり冷感」をコンセプトとし、接触冷感、吸⽔速乾、抗菌防臭に優れた商品で、プライベートブランド「CLOSSHI（クロッシー）」から展開している。
◆モナキ「しまむら」コラボ商品を受注販売
6月17日より、モナキとのコラボ商品（Tシャツやソックスなど）を、しまむらグループのオンラインストア「しまむらパーク」にて受注販売する。
モナキ各メンバーのサイン入りチェキをプレゼントするキャンペーン企画も実施。6月17日〜6月30日の第1弾では「COOL」Tシャツ着用のサイン入りチェキを抽選で12人に、7月1日〜7月19日の第2弾では衣装着用のサイン入りチェキを抽選で12人にプレゼントする。全国のファッションセンターしまむら店舗で、しまむらグループ公式アプリ「しまむらパーク」アプリ会員証を提示の上「超COOL」「COOL」商品を購入し、応募券5枚を使用＆会員特典に応募することが条件となる。（modelpress編集部）
◆モナキプロフィール
「セカンドチャンスオーディション」合格者中心に構成され、メンバーはじん、サカイJr.、ケンケン、おヨネの4人（平均年齢33歳）からなる。グループ名のモナキは「名もなき者たち」の短縮形。2026年4月8日、日本クラウンより「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」でメジャーデビュー。 デビュー前にもかかわらず同楽曲のキャッチーな歌詞とコミカルなダンスがTikTokで話題となり、SNS総再生回数は13億回を突破。8月には初のZeppツアーを開催する。
【Not Sponsored 記事】