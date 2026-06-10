第1子出産のサッカー日本代表・上田綺世選手の美人妻、長女との生後8日目“ニューボーンフォト”公開「天使のような可愛さ」「美しすぎる母子ショット」
【モデルプレス＝2026/06/10】モデルの由布菜月が6月8日、自身のInstagramを更新。娘の生後8日目ショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】上田綺世選手の28歳美人妻「美しすぎる母子ショット」長女との生後8日目ニューボーンフォト
由布は「YouTubeにもアップしたニューボーンフォト 生後8日目に撮影していただきました」とつづり、娘との写真を投稿。「退院してすぐお願いしたのでこのときは寝不足で顔が疲れてるけど、娘がとっても可愛く撮ってもらえていい思い出になりました」とコメントし、生後8日目の娘を優しく抱きしめる姿や、鼻先を寄せ合う微笑ましいカットを披露した。
あわせて、真っ白な月のクッションに乗って眠る娘の姿や、ピンク色のおくるみに包まれ、クマやウサギのぬいぐるみに囲まれて眠る可愛らしい娘のソロショットも披露している。
この投稿には「天使のような可愛さ」「美しすぎる母子ショット」「神聖なものを感じます」「柔らかな雰囲気が素敵」「この時期の写真は宝物」「さり気なくお揃いコーデでおしゃれ」といった反響が寄せられている。
由布は2022年2月9日にサッカー日本代表の上田綺世選手との結婚を発表。結婚を機に上田選手の海外初挑戦の地・ベルギーへ移住。2023年に上田選手がフェイエノールトへ移籍すると、オランダでも新生活をスタートさせた。2026年1月には第1子の妊娠と日本で出産予定であることを報告し、同年4月29日にInstagramで第1子女児の誕生を発表した。（modelpress編集部）
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【写真】上田綺世選手の28歳美人妻「美しすぎる母子ショット」長女との生後8日目ニューボーンフォト
◆由布菜月、生後8日目のニューボーンフォト公開
由布は「YouTubeにもアップしたニューボーンフォト 生後8日目に撮影していただきました」とつづり、娘との写真を投稿。「退院してすぐお願いしたのでこのときは寝不足で顔が疲れてるけど、娘がとっても可愛く撮ってもらえていい思い出になりました」とコメントし、生後8日目の娘を優しく抱きしめる姿や、鼻先を寄せ合う微笑ましいカットを披露した。
◆由布菜月の投稿に反響
この投稿には「天使のような可愛さ」「美しすぎる母子ショット」「神聖なものを感じます」「柔らかな雰囲気が素敵」「この時期の写真は宝物」「さり気なくお揃いコーデでおしゃれ」といった反響が寄せられている。
由布は2022年2月9日にサッカー日本代表の上田綺世選手との結婚を発表。結婚を機に上田選手の海外初挑戦の地・ベルギーへ移住。2023年に上田選手がフェイエノールトへ移籍すると、オランダでも新生活をスタートさせた。2026年1月には第1子の妊娠と日本で出産予定であることを報告し、同年4月29日にInstagramで第1子女児の誕生を発表した。（modelpress編集部）
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