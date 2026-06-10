中村芝翫の長男・中村橋之助、妻・能條愛未とのファーストバイト＆腕組み披露宴ショット公開「和も洋も似合う」「美男美女で眼福」の声
【モデルプレス＝2026/06/10】歌舞伎俳優の中村橋之助が6月9日、自身のInstagramを更新。披露宴でのタキシード姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】元乃木坂46＆イケメン歌舞伎役者「ロマンチックで憧れ」披露宴でのファーストバイト
元乃木坂46で女優の能條愛未と4月3日に入籍を報告し、5月30日に結婚披露宴を開催した橋之助。「披露宴では、選びきれなくて笑」「2種類のタキシードを着ました！」とつづり、フォトグラファーの荒木大甫氏や齋藤克己氏が撮影した披露宴の写真を公開した。
「1着目は、僕が一目惚れした、クロコダイル型押しベルベット」「2着目は、『ドメール』の生地を使った正統派のブラックショール」と紹介。タキシードの着こなしや嗜みを教わったことで深く興味が湧いたと明かし、「タキシードが似合うかっこいい大人になりたいってすごく思いました！」と記している。
タキシードに身を包んだ橋之助と、光沢感のある純白のドレス姿の能條が腕を組んで歩く姿や、微笑み合いながらファーストバイトを行う様子など、披露宴の華やかな様子を収めたカットを披露している。
これらの投稿には「素敵な披露宴」「美男美女で眼福」「タキシード似合いすぎ」「品のある佇まい」「ロマンチックで憧れ」「さすがの存在感」「和も洋も似合うのすごい」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】元乃木坂46＆イケメン歌舞伎役者「ロマンチックで憧れ」披露宴でのファーストバイト
◆中村橋之助、披露宴ショット公開
元乃木坂46で女優の能條愛未と4月3日に入籍を報告し、5月30日に結婚披露宴を開催した橋之助。「披露宴では、選びきれなくて笑」「2種類のタキシードを着ました！」とつづり、フォトグラファーの荒木大甫氏や齋藤克己氏が撮影した披露宴の写真を公開した。
タキシードに身を包んだ橋之助と、光沢感のある純白のドレス姿の能條が腕を組んで歩く姿や、微笑み合いながらファーストバイトを行う様子など、披露宴の華やかな様子を収めたカットを披露している。
◆中村橋之助の投稿に反響
これらの投稿には「素敵な披露宴」「美男美女で眼福」「タキシード似合いすぎ」「品のある佇まい」「ロマンチックで憧れ」「さすがの存在感」「和も洋も似合うのすごい」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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