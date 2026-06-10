中村芝翫の長男・中村橋之助、妻・能條愛未とのファーストバイト＆腕組み披露宴ショット公開「和も洋も似合う」「美男美女で眼福」の声

中村芝翫の長男・中村橋之助、妻・能條愛未とのファーストバイト＆腕組み披露宴ショット公開「和も洋も似合う」「美男美女で眼福」の声