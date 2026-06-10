【毒婦の日本史】「好色」「傲慢」ゆえに豊臣家を滅亡させた!?　「蛇女」扱いされた淀殿の“真実”

北条政子や淀殿、八百屋お七など、歴史の中で「悪女」「毒婦」として語られる女性たちは本当に“悪い女”だったのか──。

神話や伝承から歴史上有名な女性まで、現代に悪名を残す25人の女たちについて歴史ライターの小林明氏が検証した『毒婦の日本史』（鉄人社）が５月27日に刊行された。その中から『淀殿』を一部編集してお届けする。豊臣家を滅亡に追い込んだ「毒婦」と後世で評された彼女の“素顔”とは。

「好色」「蛇身」「傲慢」…

「よどのきみ、顔よきのみならず、色好む性あり」（淀君は器量が良かっただけでなく好色だった）随筆『胆大小心録』文化５年 （1808）

「淀君蛇形をあらはす」（淀君の正体は蛇身の妖怪）『絵本太閤記 七編』享和２年（1802）

豊臣秀吉の側室だった淀君に対する、江戸時代後期の評価だ。「好色」「妖怪」と、かなり悪しざまな言われようだ。そもそも「淀君」という呼び方に侮蔑的な意味があると、かなり前から指摘されていた。

「（江戸時代の）最下級の遊女である辻君（夜鷹ともいった）、すなわち道端で春を売る女にことよせて淀君と呼んだ。そんな悪女が家康に逆らい、豊臣を滅亡に追い込んだのである」（明治時代に刊行された『新編閨閤伝』より）

つまり戦国時代末期、豊臣は淀君という娼婦に毒され、それが理由で秀吉・秀頼のわずか２代で滅んだと、捉えられていたわけだ。

淀君に関する文献史料は限られている。同時代の史料では、早い時期には実名の「ちゃちゃ（茶々）」、秀吉の側室になって以降は「淀の女房」「二の丸殿」（大坂城の二の丸に住んでいたため）などと呼ばれているのが確認できるくらいだ。北条政子・日野富子と並ぶ「日本三大悪女」などと言われるほど著名なのに、実像がほとんどわかっていない。それにもかかわらず、人々は悪女と決めつけてきた。

明治に入っても、低評価は続いた。

「秀吉の死するや（中略）傲慢・放恣自ら制するあたわざる驕婦となり、大野治長に私す」『二千五百年史』明治29年（1896）

放恣＝「ほうし」と読み、節度がないこと。驕婦＝「きょうふ」は、おごり高ぶって気性の荒い女性、私す＝私物化する・手に入れる。秀吉が死ぬと傲慢、勝手気ままでだらしなく、自制できない女に成り下がり、治長を我が物とした──これ以上ないほどの罵詈雑言だ。

大野治長は淀君とその息子・豊臣秀頼の側近だった武将で、のちに詳しく述べるが、秀頼の実父と目された人物だ。そうした不貞説が流布したのも、実像のわかりにくい淀君がゴシップの対象だったことを物語っている。

ここでは、淀君とはいったいどのような女性だったかを解き明かしたい。なお、近年では「淀殿」という呼び方が定着しているので、以降は淀殿とする。

淀殿と大野治長が駆け落ち!?

淀殿の生涯は波乱の連続であり、略歴だけ見れば悲劇のヒロインそのものだ。それがなぜ毒婦のレッテルを貼られたかといえば、詰まるところ豊臣秀頼は本当に秀吉の子だったのかという疑念に尽きる。秀頼の実の父は秀吉ではなく、淀殿は不貞を働いて子を産み、その子を天下人・秀吉の後継とすることに首尾よく成功した、というのである。

実際、秀吉は長らく子宝に恵まれなかったのに、淀殿は側室になるや、ほどなくして身ごもった。鶴松と名付けられた第１子は３歳で夭折するが、２年後には秀頼が誕生する。秀吉には若い頃から連れ添った妻・寧々（のちの北政所）に加えて側室も大勢いたのに、淀殿だけが２人も子を授かるのはおかしいというわけだ。

だが、秀吉には長浜城主だった時代（1573年〜）に、母親は不明だが「秀勝」（幼名・石松丸）という男児が誕生し、天正４年（1576）に死去したという伝承がある。滋賀県長浜市の妙法寺には、羽柴秀勝像とされる法要用掛け軸の古写真が残っている（掛け軸の原本は焼失）。

もっとも秀勝が実在したのか、実在したにせよ秀吉の実子だったかは、歴史研究者によって意見も分かれ、真相は不明だ。だが、戦国期は幼児の死亡率が高かったであろうから、秀勝のほかに記録に残らず死亡した落とし胤（おとしだね）がいたとしても、とくに不思議とは思えない。

さて、話を淀殿に戻そう。

毛利家に伝わる古文書『萩藩閥閲録』が、淀殿の乱行を伝えている。日付は慶長４年（1599）12月２日。

「大野修理（治長）という御前のおぼえもよい人がお拾様（秀頼）の御袋様（淀殿）と密通するという事件が起き、修理を討ち果たそうとしたけれども、その後、宇喜多家に引き取られた」

淀殿と、大野治長が男女の関係にあったため罰せられたというのだ。

確かに治長は同年10月、他家に預けられている。ただし、問題視されたのは家康を暗殺しようと企てた罪によるもので、預けられたのも家康の子・結城秀康が治める下総国（千葉県北部と茨城県南西部）の結城藩である。この文書には家康暗殺未遂が密通に、結城が宇喜多にすり替わるという明らかな誤認があり、とても信用できる代物ではない。

淀殿と治長の密通の噂が流布していた形跡は、他にもある。例えば奈良・興福寺の塔頭（たっちゅう）多聞院に残る『多聞院日記』。

「秀吉は遺言で家康と淀殿が夫婦になるよう命じていたが、治長が淀殿を連れて駆け落ちした」

これなどは、風聞を書き留めただけの可能性が高いと考えられるだろう。重要なのは、こうした記載がもとになって後世、「秀頼の実父は治長」という噂がまことしやかに流れてしまったことだ。それが冒頭の「好色」説につながっていく。

バッシングは死後に本格化

淀殿を中傷する噂は、存命中からその存在を疎ましく思う者がいて、彼女を貶めようと画策していたことを物語っていよう。淀殿には敵が多かった。理由は秀吉が秀頼を溺愛した結果、淀殿が増長したからと考えるのが自然に思える。

この頃、秀吉は異常なほど嫡子・秀頼を溺愛し、会えない時間が長いと「再会したら口を吸ってあげよう」と手紙を書き、諸大名には秀頼への忠誠と、背いた場合は成敗するという誓書まで提出させていた。こうした深い愛情を背景に、秀頼の「御袋様」である淀殿が思い上がっても不思議ではない。

さらに秀吉が死ぬと、秀頼と淀殿はそれまで住んでいた伏見城から大坂城に入った。慶長４年（1599）正月のことだ。以降、淀殿が秀頼を後見する。その８ヵ月後、入れ替わるように北政所が大坂城を去った。秀吉に仕えた豊臣恩顧の大名には北政所を敬愛する者も多く、その筆頭が加藤清正や福島正則だったといわれる。彼らからしてみれば、淀殿が秀頼の後ろ盾となり、実質的な大坂城主として権限を振るうのは面白くなかっただろう。

実質的な城主である以上、時代の変化を敏感に察知し、政治をつかさどる必要がある。だが淀殿は、政治に関しては素人だった。天下がすでに豊臣から徳川に移行しつつある現状も、プライドゆえに認めることができなかった。

徳川との対立が深まるにつれ不眠に陥ったと、淀殿を診察した医師の曲直瀬道三が『玄朔道三配剤録』に記録しており、精神状態も不安定だったと考えられる。そんな状態にいた女性が、徳川との戦いを望む好戦派だったとも思えない。

だが家康は、淀殿と秀頼、さらに側近がそろって政治も戦も経験不足だった点を突いて、大坂の陣を仕掛けた。豊臣は慶長19年（1614）の冬の陣を何とか凌いだものの、翌年の夏の陣は家康の思惑通りに展開し、淀殿と秀頼は自害して果てた。

淀殿への辱めは、彼女の死後に本格化する。徳川には「豊臣を滅ぼした」という汚名を着せられるリスクがあった。これを回避するため、滅亡したのは淀殿がいたからだと、責任のすり替えが始まったのである。政治学者の原武史は、江戸幕府が淀殿を指して、「女性が権力をもつとろくなことが起きないという反面教師として語る」ようになったと指摘する（『〈女帝〉の日本史』NHK新書）。

原はこれを、徳川４代将軍・家綱の時代に社会に広まった「牝鶏」の話になぞらえる。牝鶏とは中国の史書『書経』にある故事で、めんどりが鳴いて朝を知らせるのを女性が権勢を振るうことにたとえ、国や家が衰える前兆とするものだ。豊臣が滅亡したのは淀殿のようなめんどりが権力を持ったことに原因があり、だからこそ、徳川が世を治めることに正当性があると訴えたわけである。

歴史は勝者によってつくられる典型といってよい。

令和の淀殿評は、さすがにここまで酷くはない。だが、著名な女性にいわれなき誹謗中傷が集中するのは、変わっていない。