2区分以上で公式テキスト無料！ 日本総合検定資格センター「温泉旅行検定 併願キャンペーン」

記事ポイント 東日本・中日本・西日本の3区分から2つ以上を同日申し込みすると、温泉旅行検定公式テキストが全員に無料でプレゼントされます試験は2026年7月26日にWEB形式で実施、申込受付は6月30日までです受検料はベーシック各8,600円で、合格者には合格証カードと合格証書が郵送されます 東日本・中日本・西日本の3区分から2つ以上を同日申し込みすると、温泉旅行検定公式テキストが全員に無料でプレゼントされます試験は2026年7月26日にWEB形式で実施、申込受付は6月30日までです受検料はベーシック各8,600円で、合格者には合格証カードと合格証書が郵送されます

温泉地の歴史・泉質・周辺観光を体系的に学べる「温泉旅行検定」が、2026年7月26日にWEB形式で開催されます。

東日本・中日本・西日本の3区分から2つ以上に同時申し込みをした受験者全員に公式テキストが無料でプレゼントされる併願キャンペーンが、6月30日まで受け付けられています。

受検料や申込条件、合格後の認定内容など参加前に確認しておきたい情報をまとめます。

日本総合検定資格センター「温泉旅行検定 併願キャンペーン」

試験日：2026年7月26日（日）受検方式：WEB受検申込受付期間：2026年6月2日〜2026年6月30日受検料：各8,600円（ベーシック）公式テキスト代：2,800円（税込・送料込み）主催：一般社団法人 日本総合検定資格センター

検定資格を専門に取り扱う 日本総合検定資格センターが主催する「温泉旅行検定」は、「温泉旅行検定（東日本）」「温泉旅行検定（中日本）」「温泉旅行検定（西日本）」の3区分で構成される資格試験です。

各区分は同日の別時間帯に実施されるため、1日で複数区分の受検が可能となっています。

2026年6月2日から6月30日まで実施される併願キャンペーンでは、3区分のうち2つ以上に同日申し込みを行った受験者全員に、温泉旅行検定公式テキストが無料で贈られます。

申込時にキャンペーン参加の記載が必要で、記入がない場合はキャンペーン対象外となります。

併願キャンペーンの申込条件と受検の流れ

露天風呂の湯船縁に木製の湯桶と手ぬぐいが置かれ、竹筒から湯が静かに注ぎ込まれる--温泉旅行検定が学習対象とする日本の温泉文化の一場面です。

今回のベーシックレベルの試験には参加条件がなく、温泉や旅行に関心があれば誰でも出願できます。

「温泉旅行検定（東日本）」「温泉旅行検定（中日本）」「温泉旅行検定（西日本）」のうち2区分以上を同日に申し込むことがキャンペーン適用の条件です。

申込は公式サイト（onsen-kentei.jp）から行い、同一申込でキャンペーン参加の記載が必須となります。

受検料はベーシック各8,600円で、各区分の試験時間帯は別々に設定されているため、2区分または3区分すべてを1日で受検することが可能です。

温泉旅行検定が扱う知識の範囲

青空と白雲を背景に、手のひらの上に白い湯煙アイコンが浮かぶビジュアルが、温泉旅行検定の世界観を示しています。

試験は日本を東日本・中日本・西日本の3エリアに分け、各エリアの温泉地における歴史的背景・発祥の由来・地理的特徴・泉質の種類・効能・周辺の観光情報を網羅した内容で構成されています。

泉質によって入浴方法や順番が異なるといった実践的な知識も出題範囲に含まれます。

試験はWEB形式で実施されるため、自宅や職場など場所を選ばずに受検でき、コロナウィルス等の感染リスクを避けた受検環境が整っています。

合格者には温泉旅行検定合格証カードと温泉旅行検定合格証書が発行され、郵送されます。

「温泉旅行検定（東日本）」「温泉旅行検定（中日本）」「温泉旅行検定（西日本）」の2区分以上を同時申し込みすることで、本来2,800円（税込・送料込み）の公式テキストが無料で手に入るキャンペーンは、6月30日までの受付となっています。

温泉地の知識を深めながら旅先での体験を豊かにしたい方にとって、資格と学習素材を同時に得られる機会です。

日本総合検定資格センター「温泉旅行検定 併願キャンペーン」の紹介でした。

よくある質問

Q. 公式テキストのプレゼントは何区分以上の受験が条件ですか？

A. 「温泉旅行検定（東日本）」「温泉旅行検定（中日本）」「温泉旅行検定（西日本）」のうち2区分以上を同日に申し込むことが条件です。

申込時にキャンペーン参加の記載が必要で、記入がない場合はキャンペーン対象外となります。

Q. 試験に合格した場合、どのような証明書が発行されますか？

A. 合格者には温泉旅行検定合格証カードと温泉旅行検定合格証書の2種類が発行され、郵送されます。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 2区分以上で公式テキスト無料！ 日本総合検定資格センター「温泉旅行検定 併願キャンペーン」 appeared first on Dtimes.