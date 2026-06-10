立川志らく、高市首相めぐる国会質疑に私見「週刊誌のネタをいちいち持ってくるんじゃない」 文春からロイター・BBCまで挙げ
落語家の立川志らくが、10日放送のカンテレ・フジテレビ系『旬感LIVE とれたてっ！』（月〜金 後1：50）に出演し、高市早苗首相陣営をめぐる疑惑について言及した。
【写真】なかなか貴重？首相側から見た会見の光景
「週刊文春」が高市首相の陣営が誹謗中傷動画を作成したのではないかと報じ、高市首相が国会で追求を受けている。音声データも出ているが、高市首相は一貫して否定を続けている。
一方、文春などに対する抗議について、高市首相は「私は日本国を背負って国家経営に取り組んでおります。本当にそういうことに時間を使っている時間、暇はない。そういう思いでございます」としている。
番組ではこの様子を取り上げ、志らくは「高市総理のおっしゃっていることはわかるんですよ。そんな暇はないっていうのは確かに今大変な時期だから。だから一番いいのは、本当に文春を訴えちゃえばいいだけの話なんですよ。そんな暇はないと言ってるけど、とりあえず訴えちゃえ」と私見。
さらに「野党側も週刊誌のネタをいちいち持ってくるんじゃないよ」と続け、「それは大事なことですよ。大事なことではあるんだけれども、ロイターが動いたとか、BBCがドキュメンタリー作ったとかいうならまだしも、週刊誌のことをいちいちもってきたらば、じゃあ週刊誌の編集長はこの政権を倒したいと思ったらば、あることないこと、ないことないこと、それから印象操作をやりまくって、それで支持率を下げて、週刊誌によって倒れることだってあるわけですよ」とコメント。「公聴会制度みたいなのを作りゃいいんですよ、アメリカみたいに」とも語った。
【写真】なかなか貴重？首相側から見た会見の光景
「週刊文春」が高市首相の陣営が誹謗中傷動画を作成したのではないかと報じ、高市首相が国会で追求を受けている。音声データも出ているが、高市首相は一貫して否定を続けている。
一方、文春などに対する抗議について、高市首相は「私は日本国を背負って国家経営に取り組んでおります。本当にそういうことに時間を使っている時間、暇はない。そういう思いでございます」としている。
さらに「野党側も週刊誌のネタをいちいち持ってくるんじゃないよ」と続け、「それは大事なことですよ。大事なことではあるんだけれども、ロイターが動いたとか、BBCがドキュメンタリー作ったとかいうならまだしも、週刊誌のことをいちいちもってきたらば、じゃあ週刊誌の編集長はこの政権を倒したいと思ったらば、あることないこと、ないことないこと、それから印象操作をやりまくって、それで支持率を下げて、週刊誌によって倒れることだってあるわけですよ」とコメント。「公聴会制度みたいなのを作りゃいいんですよ、アメリカみたいに」とも語った。